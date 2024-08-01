Главком ВСУ Сырский признал сложную для ВСУ ситуацию на Северском направлении

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Ситуация на Северском направлении в Донбассе сложная для Вооружённых сил Украины из-за высокой интенсивности боёв. Это признал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
В своём телеграм-канале он написал, что трое суток находился на восточном участке фронта, в тех частях, которые держат оборону на Торецком и Харьковском направлении.
Речь идёт об участке фронта к северо-востоку от городов Артёмовск (украинское название Бахмут) и Соледар в ДНР. Сырский также отметил, что ожесточённые бои продолжаются на Купянском направлении, в районах Песчаного, Стельмаховки и Макеевки.
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«Сложная ситуация на Северском направлении. Враг активно применяет артиллерию, проводит штурмы», — написал украинский военачальник.
Речь идёт об участке фронта к северо-востоку от городов Артёмовск (украинское название Бахмут) и Соледар в ДНР. Сырский также отметил, что ожесточённые бои продолжаются на Купянском направлении, в районах Песчаного, Стельмаховки и Макеевки.
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Александр Бойцов