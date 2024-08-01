Главком ВСУ Сырский признал сложную для ВСУ ситуацию на Северском направлении

Стрелковое оружие и гранатомёты, переданные Украине странами НАТО, как правило достаются не обычным общевойсковым подразделениям, а наиболее медийно известным. Об этом в беседе с ТАСС рассказал взятый в плен на артёмовском направлении украинский пехотинец Альберт Григорович.