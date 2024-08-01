Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
Военный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов заявил, что применение ракет «Искандер» для уничтожения сил противника необходимо в зоне проведения спецоперации, поскольку другие методы воздействия на ВСУ не эффективны.
«Это необходимо для изменения линии фронта. Более мягкие методы воздействия на ВСУ и на руководство киевской хунты оказались неэффективными или недостаточно эффективными. Соответственно, происходит переход к более жёстким средствам воздействия», — пояснил в беседе с «Царьградом» Артамонов.
В то же время известно, что после освобождения городов от украинской армии населённые пункты активно восстанавливаются. Так, RT показал кадры нового отремонтированного вокзала Мариуполя. Видео издания демонстрирует каким здание было до и стало после освобождения города.
Ранее сообщалось, что ВС РФ с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотников и ракет поразили три пусковые установки ЗРК Patriot производства СШ, пункт управления БПЛА, железнодорожные эшелоны с личным составом и боеприпасами, скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах.
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