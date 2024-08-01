ВС РФ поразили железнодорожные эшелоны с личным составом ВСУ

Фото: Минобороны РФ
ВС РФ с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотников и ракет поразили три пусковые установки ЗРК Patriot производства СШ, пункт управления БПЛА, железнодорожные эшелоны с личным составом и боеприпасами, скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах. Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также отмечается, что за минувшие сутки средствами ПВО сбиты американская оперативно-тактическая ракета ATACMS, 14 реактивных снарядов HIMARS американского производства и 61 украинский беспилотник.
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Анастасия Чинкова