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Сырский предложил Зеленскому новую циничную стратегию обороны ВСУ

«Резидент»: Сырский предложил Зеленскому делать из городов укрепрайоны для ВСУ
23 мая 2024, 11:03
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

Главком ВСУ Александр Сырский предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать превратить города в укрепрайоны в качестве новой оборонительной стратегии. Об этом сообщает Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на собственный источник в офисе президента.
«Из городов делать мощный укрепрайон, а позиции в полях использовать как авангард, а не основную силу», — передаёт источник предложение Сырского.

То есть он предлагает отказаться от строительства защитных сооружений, а сделать из городов укрепрайоны.



Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что подобная стратегия уже давно испробована. По его словам, в обороне она ничего не даст, а вот города могут быть уничтожены.

«В каждом доме можно создавать огневую точку, жителей можно живым щитом заставить уйти на верхние этажи и под их прикрытием заниматься обстрелами русских военных. На заводах нужно сделать возможность использования РСЗО, и, если русские войска занимают какую-то улицу или квартал – сносить ракетами с кассетной начинкой», — пишет Лебедев в своём Telegram-канале.

Он также предположил, что руководства западных стран одобрит подобную практику. При этом пока неизвестно, как на это предложение отреагировал Зеленский.

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ВСУ минировали тела погибших мирных граждан при отступлении из Авдеевки
23 мая 2024, 11:14

Фото: iStock/gorodenkoff

Украинские войска во время отступления из Авдеевки минировали тела убитых ими и погибших в ходе боевых действий мирных жителей. Об этом силовые структуры ДНР рассказали в беседе с ТАСС.
Отмечается, что в ряде случаев родственники погибших были свидетелями минирования.

Ранее сообщалось, что территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) начали насильно мобилизовать граждан без определённого места жительства. Первые случаи уже зафиксировали в Киеве. Также под мобилизацию попадают люди, страдающие от алкогольной и наркотической зависимости. Сотрудники ТЦК забирают их прямо с улиц столицы.

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#украина
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#авдеевка
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Китай назвал виновников затягивания конфликта на Украине
МИД Китая: Британия и страны Запада виноваты в затягивании конфликта на Украине
23 мая 2024, 11:04

Фото: iStock/Jakub Laichter

Великобритания и страны Запада виноваты в затягивании конфликта на Украине. Об этом заявили в МИД Китая.
По мнению китайских властей, именно Великобритания помешала России и Украине достичь соглашения в 2022 году в ходе переговоров в Стамбуле.

До этого министр обороны Великобритании Грант Шэппс обвинил Китай в поставке вооружения России. По его словам, Лондон имеет доказательства поставки оружия, которое потом Москва якобы применяет на Украине. Власти обоих государств отрицают такое сотрудничество в военной сфере.

Ранее Россия и Китай призвали прекратить затягивание конфликта на Украине, а также осуществление действий, ведущих к эскалации столкновения.

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#украина
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#великобритания
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Подполье сообщило об ударе по украинским ДРГ на Херсонском направлении
Лебедев: по украинским ДРГ ударили при попытке высадки у Антоновского моста
23 мая 2024, 11:00

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС РФ нанесли удары по украинским диверсионно-разведывательным группам на Херсонском направлении, которые хотели высадиться на острова у Антоновского моста. Об этом сообщает РИА Новости.
Лебедев отметил, что под ударом оказались боевики ВСУ в Антоновке, Приднепровском, а также в Зеленовке, которая расположена чуть дальше от Днепра. Подпольщик добавил, что российские силы также атаковали места дислокации и склады снарядов украинской армии в Александровке Николаевской области.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские системы ПВО за минувшую ночь сбили тридцать пять ракетных снарядов РСЗО «Вампир» и «Ольха», а также три дрона.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#ночь
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#вс рф
#пво
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Система ПВО отразила атаки ВСУ на Белгород, сообщил Гладков
Гладков: ПВО сбила несколько целей на подлёте к Белгороду, пострадавших нет
23 мая 2024, 10:32

Фото: iStock/sgolovunin

Дежурная система ПВО отразила атаку украинских войск на Белгород. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Несколько воздушных целей были сбиты над Белгородом и Белгородским районом. Сбитые снаряды упали на территории двух детских лагерей. В результате этого, по предварительным данным, никто не пострадал. В одном из лагерей была повреждена хозяйственная постройка, а во втором – поле стадиона. Также вспыхнул пожар на площади 50 квадратных метров – загорелась сухая трава.

Ранее сообщалось, что 05:54 в районе были включены сирены ракетной опасности. В центре Белгорода прогремели две серии взрывов.

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#белгородская область
#вячеслав гладков
#пво
#всу
#обстрел
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США начали подготовку Украины к ядерной катастрофе
США передают Киеву спецоборудование на случай происшествий в ядерной сфере
23 мая 2024, 10:21

Фото: iStock/Gerasimov174

Соединённые Штаты передают Украине спецоборудование на случай потенциальных происшествий в ядерной сфере. Об этом руководитель Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США Джилл Хруби заявила в ходе слушаний в комитете по делам вооружённых сил Сената Конгресса.
В настоящее время США пытаются уменьшить риски ядерной катастрофы на Украины. В рамках этой работы Киеву передаётся необходимое оборудование, также ведётся подготовка и техническое руководство для обеспечения безопасной работы атомных электростанций, которые остаются под контролем киевских властей.

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#оборудование
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Зачистка Волчанска от ВСУ и освобождение Уманского: последние новости СВО
Марочко: гражданскую инфраструктуру Харькова переоборудуют под военные цели
23 мая 2024, 10:06

Фото: РИА Новости/Александр Мельников

Армия России приступает к основной зачистке Волчанска при наступлении в Харьковской области, ВСУ перебросили западное вооружение в район города, а также Часов Яра для того, чтобы остановить российское продвижение. Тем временем гражданскую инфраструктуру Харькова переоборудуют под военные цели.
Новости с полей СВО на утро 23 мая приводит редакция «Радио 1».

Часовоярское направление


Армия России усиливает штурмовые действия в Часов Яре, наступая на стратегические высотные позиции в восточной части города.

Украинский военный паблик Deep State пишет о новом продвижении РФ на востоке Часова Яра и в северной части Клещеевки.

Продолжаются бои в районе Клещеевки, об освобождении которой 22 мая сообщило Минобороны РФ.

Авдеевское направление


Российские бойцы ведут бои на окраинах Новоалександровки. Однако в Соловьево складывается сложная обстановка из-за бесконечных атак БПЛА противника.


Харьковское направление


Армия России продвинулась в Липцах и Волчанске, отразив контратаки ВСУ. В Волчанске продолжаются интенсивные позиционные бои. Telegram-канал «Военная хроника» сообщает, что под Волчанск подошла кавалерия — ТОС «Солнцепёк» и 240-мм самоходные миномёты особой мощности «Тюльпан». Предполагается, что группировка войск «Север» переходит к основной фазе зачистки города от ВСУ.

Тем временем ВС РФ расширяют географию давления на противника в Харьковской области. Российские подразделения уже вошли в приграничное село Зеленое, которое находится между Волчанском и Липцами. Там остается разрыв между западным и восточным флангами, который необходимо срезать для соединения двух участков санитарной зоны.

Блогер Михаил Онуфриенко сообщил, что к Волчанску и Часову Яру в качестве подкрепления прибыли шведские, французские и американские БМП при поддержке колесных танков, а также САУ «Cesar». По предварительным данным, западным вооружением управляют иностранные граждане.

При этом гражданскую инфраструктуру Харькова частично переоборудуют под военные цели.

«В метрополитене города Харьков ведутся активные работы военнослужащими ВФУ. На станции метро свозятся продукты питания, оружие и боеприпасы. Также на нескольких станциях разворачивают полевые госпитали», — написал Марочко в своём Telegram-канале.

Донецкое направление


По данным репортёра ВГТРК Андрея Руденко, бойцы 114-й бригады смогли освободить населённый пункт Уманское и зачистить его окрестности от украинских боевиков.

Российские военные продолжают штурмовые действия в Парасковиевке. При этом в Красногоровке ВС РФ ведут городские бои. При этом в районе Нетайлово российские военные закрепляются на занятых ранее рубежах на западной окраине населённого пункта. В Уманском ВС РФ смогли продвинуться, а в районе Очеретино возобновилось движение российской армии в сторону населённых пунктов Сокол и Новоалександровка.

Кураховское направление

Здесь российские войска при поддержке бронетехники штурмуют Красногоровку и уже заняли улицу Фермерская и территорию складов на западной окраине населённого пункта.

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В Белгородской области в результате детонации беспилотника ВСУ погибла женщина
Гладков: Женщина погибла при обстреле села Красный Восток под Белгородом
23 мая 2024, 09:49

Фото: официальный Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Мирная жительница погибла в результате детонации беспилотника ВСУ в Белгородской области. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Уточняется, что трагедия произошла в селе Красный Восток. Российской системе противовоздушной обороны удалось сбить вражеский дрон, однако в результате его падения с последующей детонацией оказался разрушен второй этаж частного жилого дома.

Гладков рассказал, что под завалами обнаружили тело женщины. Губернатор выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной мирной жительницы села.

По его словам, обломками от беспилотного летательного аппарата повреждены частные дома, находящиеся поблизости.

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#губернатор
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#белгородская область
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«Фронт разрезается на две части»: Полковник СБУ рассказал о катастрофе, угрожающей ВСУ
Полковник СБУ Стариков: разгром группы ВСУ в Часове Яре разрежет фронт надвое
23 мая 2024, 09:16

Фото: iStock/Diy1

Разгром группировки ВСУ российскими военными под городом Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области поделит фронт на две части. Об этом в своем блоге заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков.
«Если взять Часов Яр, тогда начинается отрезание востока Харьковской области», — рассказал он.

По его мнению, такое развитие событий свидетельствует о том, что ВС РФ зайдут с тыла и организуют «большой котел».

«Если падет Славянско-Краматорская группировка, фронт разрезается на две части», — заключил Стариков.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее Боец батальона спецминирования «Феникс» рассказал об уничтожении опорников ВСУ. По его словам, они не только дистанционно минируют, но и каждый день выполняют задачи по уничтожению противника в блиндажах и укрепрайонах ВСУ на окраинах Часова Яра. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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В Минобороны раскрыли подробности ночного обстрела Белгорода
МО РФ: ПВО сбили за ночь 35 снарядов РСЗО Vampire и «Ольха» над Белгородом
23 мая 2024, 09:16

Фото: iStock/e-crow

Российские системы ПВО за минувшую ночь сбили ракетные снаряды РСЗО «Вампир» и «Ольха», а также три дрона, находившихся в воздухе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что количество сбитых снарядов составило тридцать пять. В военном ведомстве назвали действия противника террористической атакой по объектам на российской территории.

Ранее сообщалось, что армия России освободила Клещеевку под Артёмовском в ДНР от украинских военных.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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