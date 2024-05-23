Сырский предложил Зеленскому новую циничную стратегию обороны ВСУ

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Главком ВСУ Александр Сырский предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать превратить города в укрепрайоны в качестве новой оборонительной стратегии. Об этом сообщает Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на собственный источник в офисе президента.
«Из городов делать мощный укрепрайон, а позиции в полях использовать как авангард, а не основную силу», — передаёт источник предложение Сырского.
То есть он предлагает отказаться от строительства защитных сооружений, а сделать из городов укрепрайоны.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что подобная стратегия уже давно испробована. По его словам, в обороне она ничего не даст, а вот города могут быть уничтожены.
«В каждом доме можно создавать огневую точку, жителей можно живым щитом заставить уйти на верхние этажи и под их прикрытием заниматься обстрелами русских военных. На заводах нужно сделать возможность использования РСЗО, и, если русские войска занимают какую-то улицу или квартал – сносить ракетами с кассетной начинкой», — пишет Лебедев в своём Telegram-канале.Он также предположил, что руководства западных стран одобрит подобную практику. При этом пока неизвестно, как на это предложение отреагировал Зеленский.
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