Сырский признал всю плачевность ситуации на полях СВО для ВСУ

ВС РФ атакуют ВСУ со всех сторон, об этом написал главнокомандующий украинской армией Александр Сырский на своей странице в социальной сети.
«Ситуация на фронте остается обостренной. Противник активно атакует наши подразделения на нескольких направлениях с целью продвижения вглубь территории», — признал Сырский.
Главнокомандующий также подтвердил, что особенно острой на этой неделе ситуация стала на Харьковском направлении. По его словам, в регионе «продолжаются горячие бои».
12 мая в своей ежедневной сводке Минобороны РФ сообщило об освобождении ещё четырёх населённых пунктов в Харьковской области. 11 мая были освобождены ещё пять сёл и деревень.
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Евгения Парфентьева