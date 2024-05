Сырский признал всю плачевность ситуации на полях СВО для ВСУ

Об этом заявили в управлении Национальной полиции Украины, передаёт телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти». Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказывал, что минувшей ночью по позициям ВСУ в Волчанске были нанесены удары фугасными авиабомбами (ФАБ). Были слышны звуки пикирующих самолётов, а также очень мощные взрывы. Атака продолжалась почти до двух часов ночи.В недавнем докладе ISW (Institute for the Study of War, Институт изучения войны - прим. ред.) сообщалось, что российские войска стремятся завладеть Волчанском для того, чтобы угрожать украинской группировке, обороняющейся на Купянском направлении.«РВ»: полиция и ТЦК покинули Волчанск , в городе хаосРоссийские войска освободили четыре новых населенных пункта в Харьковской области Российская армия уничтожает цели на линии обороны ВСУ в Харьковской области