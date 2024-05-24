Сырский назвал два самых сложных для ВСУ направления

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал в соцсетях два направления в ДНР, где идут самые ожесточенные боевые действия.
«Самые интенсивные и жесткие бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях», — написал он в Facebook*.Сырский также отметил тяжелую ситуацию в районе населенного пункта Кисловка.
Ранее главком ВСУ сообщал, что быстрое продвижение российских войск застало украинскую армию врасплох.
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Артем Кузьмин