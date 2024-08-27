Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Красноармейское (украинское название Покровское) направление на подконтрольной Киеву части ДНР является наиболее сложным для ВСУ.
«Главком докладывал о ситуации на фронте. О Покровском направлении — наиболее сложное, больше всего российских штурмов, также Времевское направление, также Торецкое, Кураховское», — сказал он.
Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города. Ранее сообщалось, что российские войска освободили населенный пункт Желанное и Межевое в ДНР. Помимо этого, бойцы «Центра» разгромили мощную группировку боевиков и освободили один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации Новгородское в ДНР.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Дарья Осипова