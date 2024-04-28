Главком ВСУ Сырский сообщил об отступлении ВСУ из трёх сёл в ДНР

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Подразделения украинской армии отошли западнее сёл Бердычи, Семёновка и Новомихайловка в ДНР. Об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский в своём Telegram-канале.
Он отметил, что ситуация на направлениях западнее Авдеевки и Марьинки является самой трудной для украинской армии. При этом главком ВСУ признал, что российская армия добилась определённых успехов в районе этих трёх населённых пунктов.
Тажке Сырский отметил, что на эти направления в настоящее время следуют новые бригады ВСУ, которые заменят подразделения, понёсшие потери.
Главком ВСУ добавил, что российские войска имеют значительное преимущество в силах и средствах, а также активно атакуют по всей линии фронта.
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Тажке Сырский отметил, что на эти направления в настоящее время следуют новые бригады ВСУ, которые заменят подразделения, понёсшие потери.
Главком ВСУ добавил, что российские войска имеют значительное преимущество в силах и средствах, а также активно атакуют по всей линии фронта.
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Анастасия Чинкова