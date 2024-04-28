Главком ВСУ Сырский сообщил об отступлении ВСУ из трёх сёл в ДНР

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что не ожидает скорого окончания конфликта на Украине. Об этом он заявил в ходе конференции Всемирного экономического форума по глобальному сотрудничеству, экономическому росту и энергетике для развития.