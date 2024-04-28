РВ: ВС РФ освободили Кисловку на Купянском направлении

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Российские силы освободили село Кисловка в Харьковской области, об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«47-я танковая дивизия подняла российский флаг над населенным пунктом. Вероятнее всего там еще продолжается зачистка», — сообщили в посте Telegram-канала.
В Министерстве обороны РФ информацию об освобождении Кисловки пока что не подтвердили.
При этом ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что Вооружённые силы РФ освободили село Новобахмутовка на Донецком направлении. Как заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, освобождение этого населённого пункта позволит усилить поддержку российских подразделений, штурмующих Красногоровку.
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Евгения Парфентьева