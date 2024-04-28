В ДНР сообщили о дальнейших действиях ВС РФ около взятой Новобахмутовки

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Взятие Новобахмутовки в районе Авдеевки позволит российским войскам усилить поддержку подразделений, которые штурмуют Красногоровку. Об этом в беседе с ТАСС сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
По его словам, это стало возможно за счёт сокращения дальности и усиления давления на украинскую сторону.
Кимаковский заявил, что положение армии Украины стремительно ухудшается из-за того, что часть подразделений ВСУ попадают под огневое поражение ВС РФ около этих населённых пунктов.
Ранее советник Пушилина сообщал, что в селе Новобахмутовка украинские военные отказались выполнять приказ командования и заходить на позиции. Тем самым, они сорвали ротацию собственных войск и поставили под угрозу большой участок фронта.
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Кимаковский заявил, что положение армии Украины стремительно ухудшается из-за того, что часть подразделений ВСУ попадают под огневое поражение ВС РФ около этих населённых пунктов.
Ранее советник Пушилина сообщал, что в селе Новобахмутовка украинские военные отказались выполнять приказ командования и заходить на позиции. Тем самым, они сорвали ротацию собственных войск и поставили под угрозу большой участок фронта.
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Анастасия Чинкова