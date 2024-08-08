В офисе Зеленского прокомментировали атаку на Курскую область

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что атака ВСУ на Курскую область якобы окажет положительное влияние на мирные переговоры и укрепит позиции Киева. Об этом он сообщил в эфире украинского телемарафона.
По словам главы офиса Зеленского, любые компромиссы Россия воспринимает как слабость. Подоляк подчеркнул, что усиление переговорных позиций Киева необходимо достичь «повышением цены войны».
Он заключил, что происходящее в Курской области должно напугать общественность, ведь, по его мнению, только страх вызывает у людей реакцию.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия в связи с действиями ВСУ в Курской области призывает международное сообщество не оставаться в стороне и осудить действия Киева. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, на сегодняшний день операция по уничтожению украинских боевиков в Курской области продолжается. В российском оборонном ведомстве сообщили, что по состоянию на 07.08.2024 потери врага составили около 315 боевиков, а также 54 единиц техники.
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Он заключил, что происходящее в Курской области должно напугать общественность, ведь, по его мнению, только страх вызывает у людей реакцию.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия в связи с действиями ВСУ в Курской области призывает международное сообщество не оставаться в стороне и осудить действия Киева. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, на сегодняшний день операция по уничтожению украинских боевиков в Курской области продолжается. В российском оборонном ведомстве сообщили, что по состоянию на 07.08.2024 потери врага составили около 315 боевиков, а также 54 единиц техники.
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Екатерина Коршунова