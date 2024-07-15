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Главком ВСУ Сырский выехал на фронт для выяснения причин высоких потерь

Генерал Сырский: необходимо лично установить обстоятельства высоких потерь ВСУ
15 июля 2024, 12:28
Фото: IStock/Irina Piskova

Фото: IStock/Irina Piskova

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выехал с проверкой в 59-ю отдельную мотопехотную бригаду для выяснения обстоятельств потерь, сообщает генеральный штаб в Telegram-канале.


Ранее Минобороны сообщало о нанесении ряда поражений группировке «Центр» ВСУ, в том числе указанной бригаде.

Утром был осуществлен удар по железнодорожному переезду с украинской техникой, совокупные потери составили свыше 1700 человек, не считая самих боевых машин. Также стало известно об ударе по месту брифинга генералов ВСУ. Это стало ответной мерой на преступные приказы высшего командования украинских войск, заявили в ведомстве.

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#удар
Украинский дрон атаковал нефтебазу в Орловской области
В Орловской области обезвреженный РЭБ беспилотник упал на территорию нефтебазы
15 июля 2024, 12:37

Фото: IStock/NiseriN

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), который обезвредили в Орловской области, рухнул на территории нефтебазы и нанес одному из резервуаров незначительные повреждения. Информация об этом появилась на сайте регионального правительства.
В ведомстве сообщают, что беспильник был перехвачен средствами радиоэлектронной борьбы. Он рухнул на предприятие компании «Черное золото», повредив резервуар с нефтью объемом более тысячи кубометров.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительные органы. Последствия ликвидированы, пострадавших нет.

По данным Минобороны утром 15 июля воздушное пространство России атаковали 22 украинских беспилотника.

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Военком «Фантомас» рассказал, почему украинцы стоят в очереди в ТЦК
15 июля 2024, 12:25

Фото: istockphoto / nndanko

В условиях ужесточения правил мобилизации в Украине, в очереди в призывные пункты в основном стоят те, кто хочет получить освобождение от участия в боевых действиях. Об этом агентству Reuters сообщил военный комиссар с позывным «Фантомас».
«Насколько мне известно, сейчас большинство очередей составляют люди, которые хотят получить какое-то освобождение», — заявил военком, которого агентство сопровождало во время патрулирования Киева.

По наблюдениям собеседника, украинцы стали менее охотно идти на фронт.

В мае в Украине вступил в силу закон об ужесточении правил мобилизации. Согласно этому закону, наказание за уклонение от службы становится более суровым, а призывной возраст снижается до 25 лет.

Однако, несмотря на эти изменения, средний возраст военнослужащих ВСУ в Харьковской области уже превышает 45 лет. Это говорит о том, что молодые люди не спешат идти на военную службу.

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Делегация муфтия Татарстана попала под обстрел ВСУ в зоне СВО
Делегация муфтия Татарстана Самигуллина попала под обстрел ВСУ в зоне СВО
15 июля 2024, 10:58

Фото: iStock/zabelin

Духовная делегация муфтия Татарстана Камиля Самигуллина попала под обстрел ВС Украины в зоне спецоперации. Об этом информирует ТАСС.
По данным пресс-службы Духовного управления мусульман Татарстана, «Камиль хазрат вместе с Маратом хазратом и отцом Андреем смогли добраться до трех военных частей». Уточняется, что делегации удалось посетить Донецк, Луганск и некоторые прифронтовые части.

В зоне специальной военной операции Духовная делегация находилась 3 дня.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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На Украине пограничник застрелил мужчину, бежавшего в сторону Приднестровья
В Одесской области пограничник застрелил мужчину, бежавшего в Приднестровье
15 июля 2024, 10:46

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Пограничник в Одесской области на юге Украины застрелил мужчину, бежавшего в сторону Приднестровья. Об этом пишет издание «Страна» в Telegram-канале.
Уточняется, что инцидент произошел в тридцати километрах от границы с Приднестровьем, в селе Дементовка. Пограничники устроили автомобильную погоню за машиной 29-летнего жителя Одессы, который ехал в сторону границы. С ним находились ещё три пассажира.

После остановки машины один из пассажиров сбежал, однако сотрудник погранслужбы застрелил его. Через некоторое время издание проинформировало, что бежавшие от пограничников являлись дезертирами.

Компания мужчин самовольно оставила полигон в Подольском районе и пыталась сбежать в Приднестровье. По факту произошедшего начато расследование.

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В элитной 47-й бригаде ВСУ «Магура» создали спецбатальон из бывших заключенных
15 июля 2024, 09:14

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В составе 47-й бригады ВСУ «Магура» появился специальный батальон «Шквал», сформированный из бывших заключенных. Об этом говорится в Telegram-канале подразделения.
Уточняется, что батальон состоит из граждан, которые отбывали наказание в местах лишения свободы. В подразделении отметили, что каждый заключенный прошел собеседование перед отправкой на линию боевого соприкосновения.

Примечательно, что каждый из солдат данного батальона обладал особой мотивацией и «рвался в бой». В подразделении заключили, что экс-заключенные несут службу в отдельном подразделении бригады.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис сообщил, что элитная 47-я отдельная механизированная бригада ВСУ «Магура» замечена в несанкционированном отступлении с позиций из-за натиска российской армии.

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#вс рф
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ВС РФ прорвали оборону под Торецком, ВСУ высаживают десант на Днепр: последние новости СВО
15 июля 2024, 08:59

Фото: istockphoto/yalcinsonat1

ВС РФ прорывают оборону ВСУ под Торецком и зачищают Урожайное после освобождения. О том, где пытаются контратаковать ВСУ и что применила на фронте российская армия расскажет редакция «Радио 1».

Херсонское направление


ВСУ предприняли попытку высадки десанта на левый берег Днепра, но безуспешно. Вблизи населенного пункта Высокое российская армия нанесла удар по позициям противника с применением ФАБ-250.


Артемовское направление


ВС РФ идут в штурмы в Калиновке и в прилегающем к селу с юга лесном массиве. Стороны противостояния обмениваются взаимными артобстрелами.


Слобожанское направление

Ожесточенные бои продолжаются в Волчанске. Штурмовые группы заняли около половины агрегатного завода. ВСУ пытаются контратаковать, но сталкиваются со встречными ударами ВС РФ.

Подполье сообщило об ударе по личному составу и складу ВСУ в Харькове
Подполье сообщило об ударе по личному составу и складу ВСУ в Харькове

Времьевское направление


Российская армия зачищает Урожайное от остатков украинского гарнизона после освобождения.


Авдеевское направление


На Авдеевском направлении развивается наступления российских войск в направлении Воздвиженки с опорой на Новоалександровку.


Торецкий фронт


ВСУ стягивают резервы в Нью-Йорк. ВС РФ удается закрепиться в населенном пункте и занять часть микрорайона Петровская Гора. Зафиксировано продвижение российских сил вглубь обороны противника. По информации телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ВС РФ ворвались в пригород Торецка Железное.

Купянско-лиманское направление


ВС РФ продолжают выбивать противника из Макеевки. Также продолжается наступление на север с целью достижения моста и перекрестка с улицей Центральная. На юге Ольшаны, а также в районах Берестового и восточнее Стельмаховки продолжаются интенсивные позиционные бои.

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Украинский БПЛА обезвредили в Орловской области
Клычков: украинский БПЛА был обезврежен средствами РЭБ в Орловской области
15 июля 2024, 08:54

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Губернатор региона Андрей Клычков написал в своем Telegram-канале, что украинский дрон был обезврежен российскими средствами радиоэлектронной борьбы в Орловской области.
Отмечается, что в результате попытки вражеской атаки никто не пострадал. По словам Клычкова, серьезных разрушений на земле удалось избежать.

На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники оперативных служб.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#орловская область
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ВС РФ ударили по бункеру с украинскими генералами, получив координаты от бойцов ВСУ
ВС РФ уничтожили эшелон с бойцами и военной техникой ВСУ
15 июля 2024, 08:15

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВС РФ нанесли удар по железнодорожному эшелону с украинской техникой. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Российская армия использовала для аак беспилотники, авиацию и ракетные войска. Совокупные потери со стороны ВСУ составили более 1700 человек. Кроме того, ВС РФ удалось поразить технику противника.

Повреждения получили 15 авто, IRIS-T, три «Печоры», радиолокационная станция TRML-4D и станция подсвета целей.

Также известно, что в Кривом Рогге ВС РФ нанесли удар по бункеру с генералами ВСУ. Координаты были получены российскими военными от рядовых бойцов украинской армии, которые таким образом решили поквитаться с командованием, отдающим преступные приказы.

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#вс рф
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Боец ВС РФ «Трапез»: ВСУ при отступлении под Яснобородовкой бросали раненых
15 июля 2024, 08:12

Фото: iStock/Olena_Z

Командир добровольческого подразделения «Шторм» с позывным «Трапез» рассказал, как при отступлении ВСУ бросали раненых, передает РИА Новости.
По словам российского бойца, противник бросал не только раненых сослуживцев, но и оружие, позиции. «Трапез» отметил, что ВСУ не сдавались в плен.

Он также добавил, что военные ВС РФ «в лицо видели врага, когда заходили на позиции».

Напомним, российские солдаты освободили Яснобородовку 9 июля.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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