Фото: IStock/Irina Piskova
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выехал с проверкой в 59-ю отдельную мотопехотную бригаду для выяснения обстоятельств потерь, сообщает генеральный штаб в Telegram-канале.
Ранее Минобороны сообщало о нанесении ряда поражений группировке «Центр» ВСУ, в том числе указанной бригаде.
Утром был осуществлен удар по железнодорожному переезду с украинской техникой, совокупные потери составили свыше 1700 человек, не считая самих боевых машин. Также стало известно об ударе по месту брифинга генералов ВСУ. Это стало ответной мерой на преступные приказы высшего командования украинских войск, заявили в ведомстве.
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Олег Дикий