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ВС РФ нанесли удар по железнодорожному эшелону с украинской техникой. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Российская армия использовала для аак беспилотники, авиацию и ракетные войска. Совокупные потери со стороны ВСУ составили более 1700 человек. Кроме того, ВС РФ удалось поразить технику противника.
Повреждения получили 15 авто, IRIS-T, три «Печоры», радиолокационная станция TRML-4D и станция подсвета целей.
Также известно, что в Кривом Рогге ВС РФ нанесли удар по бункеру с генералами ВСУ. Координаты были получены российскими военными от рядовых бойцов украинской армии, которые таким образом решили поквитаться с командованием, отдающим преступные приказы.
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Повреждения получили 15 авто, IRIS-T, три «Печоры», радиолокационная станция TRML-4D и станция подсвета целей.
Также известно, что в Кривом Рогге ВС РФ нанесли удар по бункеру с генералами ВСУ. Координаты были получены российскими военными от рядовых бойцов украинской армии, которые таким образом решили поквитаться с командованием, отдающим преступные приказы.
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Анастасия Хохлова