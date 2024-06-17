Подполье сообщило об ударах по расположению ВСУ в Днепропетровской области

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что организация не называет виновных в ударах по Запорожской атомной электростанции, так как у нее недостаточно данных для определения атакующей стороны. Об этом сообщают «Известия».