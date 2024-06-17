Подполье сообщило об ударах по расположению ВСУ в Днепропетровской области

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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС России нанесли удары по месту расположения украинской армии и техники в районах населенных пунктов Марганец и Покровское Днепропетровской области. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Лебедева, в пригороде Марганца был уничтожен дом, где «без разрешения владельцев поселились боевики ВСУ». Он добавил, что в пункте Покровске Днепропетровской области, где также был зафиксирован прилет, все дома занимает украинская армия и хранит там технику.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска освободили населенный пункт Загорное Запорожской области.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска освободили населенный пункт Загорное Запорожской области.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова