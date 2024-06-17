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Минобороны: ВС РФ отразили контратаку ВСУ в Харьковской области

17 июня 2024, 13:55
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Контратаку боевиков ВСУ под Харьковом отразили российские военнослужащие. Об этом сообщили в Минобороны России. Уточняется, что группа войск «Север» улучшила положение на переднем крае.
«Отражена контратака штурмовой группы 36-й бригады морской пехоты», – доложили в ведомстве.

За сутки украинские националисты потеряли 300 единиц живой силы, а также ряд вооружений и транспорта.



Ранее сообщалось, что боевики ВСУ покинули свои позиции в Старомайорском, когда туда вошли бойцы ВС РФ. Солдат с позывным «Котяра» отмечал, что российские подразделения использовали 15 мотоциклов, квадроциклы, а также тяжелую артиллерию. Кроме того, военнослужащие выбрали удачный момент для проведения операции и «вошли красиво».

Москва в очередной раз предложила Киеву уладить миром украинский конфликт, однако там ответили отказом.

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#новости
Появились кадры истерики польского наемника ВСУ под обстрелом ВС РФ
«Военное дело» показало истерику польского наемника под обстрелом войск России
17 июня 2024, 13:20

Фото: iStock/gorodenkoff

У польского наемника, который служит в рядах Вооруженных сил Украины, случилась истерика во время обстрела военными РФ. Происшествие засняли на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Военное дело».
«Польский наемник ощутил все прелести боевых действий в зоне СВО», — подписан видеоролик.

На кадрах видно, что боец находится под обстрелом и пытается спастись. В момент продвижения по лесу рядом с ним произошел взрыв. Поляк выкрикнул ругательство и побежал искать укрытие.

Ранее российская авиация нанесла удар по пункту временной дислокации ВСУ в Харьковской области. Известно, что в нем также располагались иностранные наемники. Пункт дислокации был найден после полученных данных агентов. Российские военные нанесли по месту огневое поражение. В результате авиационного удара были уничтожены украинские военные и иностранцы.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Соратника Залужного обвинили в получении взяток за перевод солдат в тыловую зону
17 июня 2024, 12:56

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Бывшего заместителя начальника штаба Сухопутных войск ВСУ Владимира Гаманенко обвинили в получении взяток за перевод военнослужащих с передовой в тыл. Об этом информирует «Страна.ua».
Отмечается, что Гаманенко был назначен на должность замначальника штаба командования Сухопутных войск в декабре 2022 года главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Злоумышленник и трое сообщников были арестованы в момент получения взятки от солдата в размере 230 тысяч гривен (503 тысяч рублей).

В настоящее время Гаманенко отправлен в СИЗО под залог в 4,5 миллиона гривен (9,85 млн рублей). Правоохранительные органы также наложили арест на их имущество.

Ранее сообщалось, что на Украине задержали за получение взятки сотрудника одесского Территориального центра комплектования, причастного к скандалам из-за жесткой мобилизации. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#украина
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Украинский военный попытался поджечь здание Верховной Рады
«Страна»: военнослужащий Нацгвардии Украины попытался поджечь здание Рады
17 июня 2024, 12:32

Фото: iStock/Manuel Rodriguez Sevillano

Военный Национальной гвардии Украины попытался поджечь здание Верховной Рады в Киеве, однако перепутал адрес. Об этом пишет издание «Страна.ua».
Как сообщает источник издания в правоохранительных органах, боец Нацгвардии бросил два коктейля Молотова в здание министерства аграрной политики, перепутав его с Верховной Радой. После задержания поджигатель признал свою ошибку.

О мотивах такого преступления военнослужащий сообщать не стал.

Ранее сообщалось, что неизвестный обстрелял здание территориального центра комплектования в Харькове из гранатомета советского образца РПГ-18 «Муха». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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ВСУ попытались атаковать Новолипецкий металлургический комбинат тремя БПЛА

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#всу
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#верховная рада
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Рогов назвал призыв обеспечить доступ к Азовскому морю профанацией и клоунадой
17 июня 2024, 12:03

Фото: iStock/Natalia Kokhanova

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал клоунадой и вмешательством во внутренние дела России призыв участников саммита в Швейцарии обеспечить доступ к Азовскому морю. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Рогова, попытки вмешательства во внутренние суверенные дела России должны категорическим образом пресекаться. Он также выразил мнение, что каждая из проголосовавших за подобное решение стран должна получить ноту протеста.

Ранее сообщалось, что совместное коммюнике, которое подписали 80 государств и 4 организации по итогам конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке, призывает обеспечить свободное передвижение по Черному и Азовскому морям.

Напомним, 15-16 июня Швейцария проводила саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не принимала в нем участие. Не прислали свои делегации большинство государств- членов ООН. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал прошедшую конференцию «чистейшим сюрреализмом».

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ВСУ попытались атаковать Новолипецкий металлургический комбинат тремя БПЛА
17 июня 2024, 11:39

Фото: iStock/NiseriN

Украинские боевики попытались атаковать Новолипецкий металлургический комбинат тремя беспилотниками. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Уточняется, что дроны-камикадзе самолётного типа с 2–3,5 кг взрывчатки на борту посадили силами РЭБ в 2 километрах от комбината. Обломки вражеских дронов упали на частный сектор и незначительно повредили один из домов.

Согласно информации источника, настолько масштабной атаке предприятие подверглось впервые. На комбинате производят чугун, стальную заготовку, металл.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны ночью уничтожили шесть беспилотников над тремя областями России.

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#предприятие
#металл
#всу
#дроны
#вс рф
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На Украине сделали неожиданное заявление про Керченский мост
Спикер украинских ВМС Плетенчук: Крымский мост уже не имеет военного значения
17 июня 2024, 11:15

Фото:istockphoto/Dance60

Керченский мост не интересен украинским военным, поскольку он практически не используется для военной логистики. Такое заявление сделал спикер украинских ВМС Дмитрий Плетенчук изданию «Страна».
«Потому что для военной логистики он почти не используется. Меньше четверти общей нагрузки несет этот мост…» – сказал Плетенчук.

По неоднократному заявлению российских властей, Крымский мост является исключительно гражданским объектом. В июле прошлого года киевский режим ударил по Крымскому мосту, используя два надводных беспилотника. Следственный комитет открыл уголовное дело по статье о террористическом акте. Взрыв повредил автодорожную часть моста.

В результате теракта пострадал ребенок, а его родители погибли. Полностью объект восстановили в октябре. Украинские спецслужбы взяли ответственность за теракт на себя.

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#россия
#украина
#война
#спецоперация
#всу
#вс рф
#крымский мост
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«Красиво»: как штурмовики ВС РФ захватили позиции ВСУ в Старомайорском в ДНР
Штурмовики ВС РФ на мотоциклах захватили позиции ВСУ в Старомайорском в ДНР
17 июня 2024, 10:53

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Боевики ВСУ сбежали со своих позиций в Старомайорском, когда увидели бойцов ВС РФ на мотоциклах и квадроциклах. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на военнослужащего с позывным «Котяра», который рассказал подробности. По его словам, российскими военными был выбран удачный момент.
«Зашли мы туда красиво. От удивления кто бежал, кто сдавался, ну и зачищали, соответственно. Они не ожидали, что это будет именно так и именно в тот момент, поскольку артиллерия там работает постоянно», – сказал военный.

Он добавил, что боевики ВСУ пытались провести контратаку, однако все их попытки оказались тщетными. «Котяра» подчеркнул, что слаженные действия ВС РФ дали «открыть ворота», чтобы зайти в населенный пункт.

Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается.

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#украина
#война
#спецоперация
#всу
#вс рф
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ВСУ готовятся к наступлению ВС РФ в Чернигове и контратакуют в Волчанске: последние новости СВО
17 июня 2024, 10:51

Фото: iStock/IherPhoto

На фронте активизировались боевые действия сразу на нескольких направлениях. Несмотря на широкое применение ВСУ дронов, ВС РФ удается перейти в наступление в районе Очеретино. О том, куда стягивает резервы противник и где удалось закрепиться российским войскам расскажет редакция «Радио 1».

Запорожское направление


ВС РФ обрабатывают позиции ВСУ с помощью средств дальнего поражения. В районе Работино и северо-западнее Вербового идут ожесточенные бои, сообщает телеграм-канал «WarGonzo».


Донецкое направление


На подступах к Константиновке продолжается противостояние. В районе Максимильяновки российские войска улучшают свои позиции, с целью продолжить дальнейшее наступление с последующим штурмом этого населенного пункта. В Красногоровке зафиксировано очередное продвижение ВС РФ. Российская армия теснит противника в центральной части города.

В районе Карловки продолжаются бои по обеим берегам водохранилища, в самом населённом пункте также есть продвижения российских войск. ВС РФ удалось закрепиться на восточной окраине Сокола. ВСУ активно применяют дроны, что затрудняет дальнейшее продвижение ВС РФ.

При этом в районе Новоселовки Первой российские войска успешно ведут наступление вдоль балки Очеретина и со стороны трассы О0542, идущей из Семеновки.


В подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждена критическая инфраструктура
В подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждена критическая инфраструктура

Часовоярское направление


ВС РФ штурмуют восточные окраины Часова Яра. Активно задействуется авиация и артиллерия. Продолжаются бои в центральной части Волчанска и в районе Глубокого. ВСУ контратакуют, одновременно подтягивая резервы.


Авдеевское направление


Фронт активизировался на Авдеевском направлении в районе Очеретино. Продвижение ВС РФ зафиксировано сразу на нескольких участках. В районе Архангельского передовые отряды штурмовиков ВС РФ, не вступая в бой, обошли несколько опорных пунктов ВСУ и продвинулись вдоль пруда южнее Калиново. В этом же направлении российские войска наступают с юго-восточной стороны, опираясь на подконтрольный Керамик.


Украинский полковник в отставке допустил наступление ВС РФ в Чернигове


По мнению украинского полковника в отставке Олега Старикова, российская армия способна нанести удары не только в Харьковской и Сумской областях, но и начать наступательные действия в Черниговской области. Он выразил уверенность в том, что российской армии достаточно потенциала для такого поворота событий.

По мнению эксперта, потенциал ВС РФ способствует решению этой военной задачи с большой долей вероятности.

Стариков заявил, что не исключает того, что после Сумской области ВС РФ выйдут к Черниговскому и Сумскому направлениям, к чему следует подготовиться украинской армии.


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#армия
#авиация
#всу
#вс рф
#дроны
#сво
#россия
#контрнаступление
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SHOT: Игрушка десятилетнего сына спасла фельдшера «Осу» от дрона в зоне СВО
17 июня 2024, 10:45

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Командиру медицинского взвода с позывным «Оса» чудом удалось выжить во время атаки дрона ВСУ неподалеку от Кременной. Женщину спасла плюшевая игрушка — подарок десятилетнего сына. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По словам женщины, маленькую игрушечную кошечку сын прислал ей вместе с письмом. Фельдшер прицепила ее к рюкзаку, и со временем игрушка стала для медика настоящим талисманом.

Когда женщина убегала во время атаки БПЛА, то игрушка сорвалась с рюкзака. Она спряталась в окопе, и в это время кошечка скатилась ей в ладонь. «Оса» расценила это как знак — умирать еще рано.

Некоторое время врач наблюдала за тем, какую цель все-таки выберет вражеский беспилотник. Уточняется, что женщину было хорошо видно, однако дрон атаковал стоящий рядом автомобиль. После произошедшего она пообещала себе больше никогда не расставаться с подарком сына.

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