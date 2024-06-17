Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Контратаку боевиков ВСУ под Харьковом отразили российские военнослужащие. Об этом сообщили в Минобороны России. Уточняется, что группа войск «Север» улучшила положение на переднем крае.
«Отражена контратака штурмовой группы 36-й бригады морской пехоты», – доложили в ведомстве.За сутки украинские националисты потеряли 300 единиц живой силы, а также ряд вооружений и транспорта.
Ранее сообщалось, что боевики ВСУ покинули свои позиции в Старомайорском, когда туда вошли бойцы ВС РФ. Солдат с позывным «Котяра» отмечал, что российские подразделения использовали 15 мотоциклов, квадроциклы, а также тяжелую артиллерию. Кроме того, военнослужащие выбрали удачный момент для проведения операции и «вошли красиво».
Москва в очередной раз предложила Киеву уладить миром украинский конфликт, однако там ответили отказом.
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