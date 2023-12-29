Главком ВСУ Залужный сообщил о взрывах на объектах военной инфраструктуры

Фото: istockphoto/Zeferli
Главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный рассказал, что минувшей ночью были зафиксированы взрывы на объектах украинской критической инфраструктуры. Также были повреждены некоторые военные и промышленные объекты.
Утром 29 декабря были зафиксированы взрывы в ряде крупных украинских городов, среди которых Киев, Харьков, Львов, Одесса. По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ, эта ракетная атака ВС РФ стала самой массированной с начала конфликта. Он также добавил, что столько воздушных целей на радарах одновременно ему пока ещё видеть не доводилось.
Читайте также:
Российские войска нанесли массированный удар по инфраструктуре городов Украины
Кличко: Одна из центральных станций киевского метро прекратила работу
Мэр Львова Садовой: После взрывов загорелся объект критической инфраструктуры
Александр Бойцов