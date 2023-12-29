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Главком ВСУ Залужный сообщил о взрывах на объектах военной инфраструктуры

29 декабря 2023, 13:41
Фото: istockphoto/Zeferli

Фото: istockphoto/Zeferli

Главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный рассказал, что минувшей ночью были зафиксированы взрывы на объектах украинской критической инфраструктуры. Также были повреждены некоторые военные и промышленные объекты.

Об этом главком ВСУ сообщил в своём телеграм-канале. Подробностей случившегося, как и местоположение пострадавших объектов, Залужный не уточнил. Известно, например, что в Киеве были зафиксированы взрывы в районе завода «Артём», который в числе прочего производит ракеты класса «земля-воздух», а также приборы и оборудование для авиационных летательных аппаратов.

Утром 29 декабря были зафиксированы взрывы в ряде крупных украинских городов, среди которых Киев, Харьков, Львов, Одесса. По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ, эта ракетная атака ВС РФ стала самой массированной с начала конфликта. Он также добавил, что столько воздушных целей на радарах одновременно ему пока ещё видеть не доводилось.

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В Минобороны назвали число плененных за неделю бойцов ВСУ
В Минобороны России заявили, что в течение недели в плен сдались 43 бойца ВСУ
29 декабря 2023, 14:11

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

За минувшую неделю в плен ВС РФ сдались 43 бойца ВСУ. Об этом рассказали в российском оборонном ведомстве.
22 украинца были взяты в плен на Купянском направлении.

Прежде о добровольной сдаче в плен украинских бойцов рассказал министр обороны России Сергей Шойгу. Он рассказал, что многие военные идут на такой шаг, потому что понимают, что попытки прорвать российскую оборону не завершатся успехом. Кроме того, боевики ВСУ неоднократно рассказывали о подавленном состоянии в армейских рядах и психологическом давлении со стороны командования.

Так, из числа пленных военнослужащих Украины было создано боевое подразделение, которое теперь выполняет поставленные задачи в зоне спецоперации на стороне ВС РФ.

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Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку
СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 14 снарядов
29 декабря 2023, 13:28

Фото: istock / vadimrysev

Вооружённые силы Украины с начала суток выпустили 14 снарядов по Донецку и Горловке. Об этом информирует представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале.

Сообщается, что ВСУ с 04:50 выпустили 14 снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров по направлению населенный пункт Галицыновка — город Донецк.

Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги звучат по всей территории Украины, а также на временно подконтрольной ей частей Запорожской и Херсонской областей и ДНР.

После этого военкор Юрий Котенок опубликовал предварительный список пораженных целей на Украине. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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СМИ высказались о вероятном исходе конфликта на Украине
CNN: Украина обречена на поражение
29 декабря 2023, 13:20

Фото: iStock/undefined undefined

По итогам почти двухлетнего протекания конфликта, Украина обречена на негативное завершение конфликта. Об этом сообщает CNN.
В материалах статьи сообщается, что Киев будет обладать средствами на выживание, но не на то, чтобы одержать победу на линии боевого соприкосновения. Отмечается, что об отсутствии надежд на победу украинских войск также свидетельствует факт того, что контрнаступление полностью провалилось, а западные союзники Киева все чаще дают понять, что больше не могут поддерживать киевский режим.

Автор материала подчеркнул, что РФ смогла выдержать санкционное давление и перестроить свою экономику, что не дает украинской армии никаких шансов на победу.

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На Украине подвели итоги ночного массированного удара ВС РФ
Залужный: ночью ВС РФ выпустили по Украине всего 158 ракет и беспилотников
29 декабря 2023, 13:02

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью российская армия выпустила по Украине всего 158 ракет и беспилотников. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
По его словам, армия России запустила 122 ракеты, среди которых оказались крылатые, зенитные, баллистические и противорадиолокационные. Также было выпущено 36 ударных беспилотников «Шахед». По словам Залужного, всего украинской ПВО удалось сбить 87 ракет и 27 дронов.

Таким образом, можно сделать вывод, что 35 российских ракет и 9 дронов достигли своих целей.

Ранее спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат, комментируя последствия ночной российской ракетной атаки, заявил, что по территории страны были выпущены все ракеты, кроме «Калибров». А именно - «Кинжалы», баллистика, С-300, крылатые ракеты, БПЛА, Х-22 или Х-32. Он также добавил, что порядка 18 стратегических бомбардировщиков запускали Х-101/Х-505.

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«Самый мощный огонь»: В Китае предупредили ВСУ о новом мощном российском оружии
Sohu: ВС РФ будут наносить удары гаубицей «Коалиция-СВ» по технике ВСУ
29 декабря 2023, 12:12

Фото: iStock/Dmitry Andreev

В зоне спецоперации скоро появится новая российская гаубица 2С35 «Коалиция-СВ», которая даст качественный отпор западному вооружению ВСУ китайское издание Sohu.
«Против американских самоходных гаубиц М109 и французских CAESAR на Украине скоро будет вестись самый мощный огонь», — говорится в статье.

Уточняется, что данное оружие может сделать 16 выстрелов в минуту, а также имеет лучшие оборонительные возможности по сравнению с другими артиллерийскими установками, которые используются украинскими военными.

Таким образом, автор статьи считает, САУ «Коалиция-СВ» существенно усилит боевые возможности артиллерии российской армии.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщал, что новая российская гаубица «Коалиция» в скором времени должна появиться в зоне специальной военной операции с целью обеспечения существенного преимущества над гаубицами НАТО по дальности.

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Стало известно, какие объекты поражены в результате массированной атаки ВС РФ по Украине
Военкор Котенок опубликовал предварительный список пораженных целей на Украине
29 декабря 2023, 11:37

Фото: iStock/JARAMA

Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал предварительный список пораженных целей во время ночной массированной атаки России по территории Украины.
«Яворовский полигон, объект критической инфраструктуры во Львове, морской порт в Одессе, военный склад в Киеве, склады в Харькове, корпус ракетно-космического предприятия «Артем» в Киеве», - написал он в своем Telegram-канале.

Уточняется, что киевский завод «Артем» занимается производством ракет и беспилотных летательных аппаратов. По информации ТАСС, сегодня в районе предприятия прогремел мощный взрыв.

Также, по мнению военкора, российскими ударами минувшей ночью были поражены район базирования ПВО в Киевской области и академия сухопутных войск во Львове.

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На Украине сомневаются в эффективности нового пакета помощи от США
Депутат Рады Чернев: Новый пакет помощи от США не улучшит ситуацию на поле боя
29 декабря 2023, 11:19

Фото: istockphoto/JARAMA

Новый пакет американской помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов не способен внести изменения в неблагоприятную ситуацию на поле боя. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Егор Чернев.
В интервью для издания The Washington Post украинский парламентарий отметил «скромный размер» поддержки от главного союзника Киева и сделал вывод о наличии серьёзных проблем на Западе по вопросу помощи Украине. По его словам, новый пакет помощи поможет ВСУ продержаться какое-то время, но не внесет никакого перелома в ситуацию на поле боя и не предоставит украинским войскам возможности для эффективного сопротивления. Н о каком наступлении речи, разумеется, уже не идёт.

Чернев также указал на полную неопределённость в вопросе дальнейшей поддержки со стороны Вашингтона. По словам депутата, нет никакой ясности, будет ли продолжать оказывать помощь Украине её «главный спонсор», а если будет, то когда это произойдёт.

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Сбитая в Киеве ракета попала в многоэтажный дом
Военкоры Русской Весны: сбитая в Киеве ракета угодила в многоэтажный дом
29 декабря 2023, 11:11

Фото: iStock/Leonid Ikan

Сбитая украинским ПВО в Киеве ракета попала в многоэтажный жилой дом. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Украинское ПВО вновь отличилось: сбитая в Киеве ракета угодила в многоэтажный дом», - пишут военкоры.

Исходя из кадров прилета, военкоры делают вывод, что ракета зацепила строительный кран, после чего врезалась в крышу многоэтажного жилого дома. Произошел сильнейший взрыв.

Ранее ТАСС сообщал, что в Киеве в районе «Артем» прогремели взрывы. По словам очевидцев, очень похоже, что целью был военный завод, взрывы были слышны четко в том районе. Завод «Артем» производит изделия авиационной техники.

Минувшей ночью ВС РФ совершили массированную атаку по территории Украины. Взрывы были слышны во Львовской, Ровенской, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской и Хмельницкой областях.

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#дома
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Российские войска нанесли массированный удар по инфраструктуре городов Украины
29 декабря 2023, 11:05

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Утром 29 декабря Вооружённые силы РФ нанесли удар по ряду крупных городов Украины. Воздушная тревога звучала на всей территории страны на протяжении более трёх часов.
Украинские СМИ и паблики сообщают об ударах по Харькову, Львову и Киеву. Повреждения также получили объекты инфраструктуры в Днепре, Одессе и Конотопе, передаёт «Ридус». Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что повреждения получила станция метро «Лукьяновская» в центре города. Сейчас она работает только в качестве подземного укрытия, а поезда проезжают её без остановки. Кроме того, взрывы звучали ​в районе военного завода «Артём».

Глава Львова Андрей Садовой ранее сообщал, что в результате серии взрывов возник пожар в здании одного из объектов критической инфраструктуры. Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что в городе наблюдалось три волны мощных взрывов. О воздушных атаках также сообщали представители администраций Винницы, городов и населённых пунктов в Запорожской, Тернопольской, Сумской и Ровенской областях.

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