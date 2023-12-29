Мэр Львова Садовой: После взрывов загорелся объект критической инфраструктуры

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Во Львове на западе Украины после серии взрывов на одном из объектов критической инфраструктуры возник пожар. На месте работают аварийные службы.
Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой. В своём телеграм-канале глава городской администрации воздержался от уточнения деталей, сообщив только о прибытии на место возгорания сотрудников оперативных служб. Площадь распространения огня также не разглашается. Ожидается, что пожар будет потушен в ближайшее время.
О взрывах во Львове стало известно ранним утром 29 декабря. Также звуки разрывов были слышны в Харькове и Черкассах. В указанных регионах была объявлена воздушная тревога.
Напомним, удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организаторами которой были спецслужбы Украины.
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О взрывах во Львове стало известно ранним утром 29 декабря. Также звуки разрывов были слышны в Харькове и Черкассах. В указанных регионах была объявлена воздушная тревога.
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Александр Бойцов