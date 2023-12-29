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Мэр Львова Садовой: После взрывов загорелся объект критической инфраструктуры

29 декабря 2023, 08:25
Фото: istockphoto/RamonCast

Фото: istockphoto/RamonCast

Во Львове на западе Украины после серии взрывов на одном из объектов критической инфраструктуры возник пожар. На месте работают аварийные службы.
Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой. В своём телеграм-канале глава городской администрации воздержался от уточнения деталей, сообщив только о прибытии на место возгорания сотрудников оперативных служб. Площадь распространения огня также не разглашается. Ожидается, что пожар будет потушен в ближайшее время.

О взрывах во Львове стало известно ранним утром 29 декабря. Также звуки разрывов были слышны в Харькове и Черкассах. В указанных регионах была объявлена воздушная тревога.


Напомним, удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организаторами которой были спецслужбы Украины.

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«Будет хуже»: СМИ пришли в ужас после бегства ВСУ из Марьинки
Telegraph: бегство ВСУ из Марьинки стало ударом по западной поддержке Киева
29 декабря 2023, 08:58

Фото: istock / alzay

Уход ВСУ из Марьинки стал очередным ударом по международной поддержке Украины. Такое мнение озвучил британский полковник в составе Ричард Кемп в статье для издания Telegraph.

«Еще один удар по международной поддержке Украины, которая ослабевает уже несколько месяцев, а впереди будет еще хуже», — пишет Кемп.
Как считает полковник, поддержка Украины находиться накануне краха из-за внутренних западных проблем и войны Израиля и движения ХАМАС. Провалы ВСУ на поле боя могут еще сильнее ухудшить положение и перспективы для Украины на хорошее завершения конфликта с РФ.

Как считает отставной полковник, следующий год будет определяющим в Европе и возможно, он принесет новые победы России на Украине.

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«Страна.ua»: Курс гривны упал до рекордно низкого уровня
29 декабря 2023, 08:38

Фото: istockphoto/alfexe

В результате очередного скачка девальвации курс украинской гривны на межбанковском валютном рынке обвалился до своего исторического минимума. Теперь он составляет 38 единиц за доллар.
В ходе предыдущих торгов он составлял 37,85 гривны за доллар, передает украинское издание «Страна.ua». Новый курс составил уже 38,065 гривны за единицу американской валюты. С начала декабря доллар подорожал на 1,63 гривны. Как считает финансовый аналитик Андрей Шевчишин, чьё мнение приводится в публикации, девальвацию гривны искусственно стимулирует правительство Украины, пытающееся справиться с финансовыми проблемами на фоне сокращения помощи Запада.

Кром того, отмечает эксперт, на снижение курса гривны влияют негативные настроения украинцев на фоне обсуждения внесения изменений в закон о мобилизации, которые стимулировали отток людей из страны и повышенный спрос на валюту.

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«Идет ва-банк»: В Раде осудили отчаянный шаг Зеленского
Депутат Рады Дубинский: Киев объявил новую мобилизацию ради помощи Запада
29 декабря 2023, 07:38

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, содержащийся в киевском СИЗО, заявил, что действующие украинские власти активизировали шаги по ужесточению мобилизации с целью получения новой западной помощи. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.
В публикации, размещённой в Сети с помощью адвокатов, Дубинский отметил, что новый законопроект о мобилизации не является инициативой украинского правительства, и это «абсолютно очевидно». По мнению депутата, «драконовские нормы» прописывали и согласовывали в офисе президента страны.

«На мой взгляд, этот законопроект написан и будет приниматься в срочном порядке для наших иностранных партнеров», — говорится в публикации.

Дубинский обратил внимание, что голосование по проекту планируется провести «как раз под саммит Евросоюза и под решение конгресса США». При этом финансовая помощь должно поступить до провала этого плана, так как выполнить его не представляется возможным.

«По сути, этим проектом мобилизации власть идет ва-банк, чтобы убедить партнёров продолжить финансирование сопротивления. Однако Киев делает одну большую ошибку — желая использовать мобилизацию для удара по рейтингу Залужного, проект опубликовали слишком рано. К моменту, когда его будут голосовать, реакция общества может быть непредсказуемой!», — заключил украинский парламентарий.

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Почти на всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Почти во всей Украине объявили воздушную тревогу, в том числе в Киев
29 декабря 2023, 06:38

Фото: iStock/vadimrysev

Практически на всей территории Украины, включая Киев, объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карт, предоставленных украинским министерством цифровой трансформации.
Единственные области, где тревога не объявлена, — Николаевская, Одесская, Закарпатская и Ивано-Франковская.

Кроме того, сигнал тревоги поднят в районах Запорожской области, находящихся под контролем Киева.

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«Общественное»: В Харькове прогремел взрыв
29 декабря 2023, 06:19

Фото: iStock/Andrey Orekhov

В Харькове на фоне воздушной тревоги, объявленной ранее в регионе, произошёл взрыв. Об этом сообщает Телеграм-канал «Общественное».
«В Харькове прогремел взрыв», — говорится в публикации.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена почти на всей территории Украины.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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Истребитель Су-35 отогнал от российских бомбардировщиков самолёты ВСУ — МО РФ
29 декабря 2023, 05:48

Фото: iStock/yucelyilmaz

В зоне СВО российский истребитель Су-35 прикрыл бомбардировщики от самолетов ВСУ, которые в итоге прервали выполнение задания. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
Отмечается, что пилот истребителя ВКС РФ должен был сопроводить и прикрыть бомбардировщики. В ходе выполнения задания он обнаружил в воздухе ударную группу ВС Украины.

«Получил боевую задачу по прикрытию нашей ударной группы. Боевую задачу выполнил в полном объеме. Во время выполнения задачи была обнаружена ударная группа противника. Выполнил наведение на данную группу, по указаниям командного пункта сблизился, поставил на атаку. Ударная группа противника отвернула, прекратила выполнение своей задачи», — цитирует агентство слова военного лётчика.

Он добавил, что все самолёты ВКС России после выполнения боевой задачи вернулись на аэродром вылета.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Герасимов вручил в зоне СВО награды освободившим Марьинку бойцам
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#всу
#рф
#украина
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Герасимов вручил в зоне СВО награды освободившим Марьинку бойцам
Глава Генштаба Герасимов вручил в зоне СВО награды освободившим Марьинку бойцам
29 декабря 2023, 05:30

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Генерал армии, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов вручил государственные награды в зоне специальной военной операции военнослужащим, которые проявили выдающееся мужество при освобождении Марьинки в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
На церемонии награждения, проведенной главой Генштаба, военнослужащие были удостоены орденов Мужества, медалей «За отвагу» и «За храбрость», а также Георгиевских крестов IV степени.

Кроме того, им были вручены памятные подарки за выдающееся служение. Герасимов поздравил военных с высокими наградами, выразил благодарность за их мужество, профессионализм и стойкость.

В докладе президенту Владимиру Путину 25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу отметил взятие под контроль Марьинки в Донецкой народной республике. Он подчеркнул, что это позволит снизить оборонительные возможности Вооруженных сил Украины и предоставит дополнительные опции для российских военных на данном участке линии фронта.

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#сергей шойгу
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Депутат из партии Зеленского высмеяла молодую помощницу Залужного
Депутат Рады Безуглая возмутилась внешним видом и постами помощницы Залужного
29 декабря 2023, 04:51

Депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского, Марьяна Безуглая, высмеяла новую молодую помощницу главкома Вооруженных сил республики Валерия Залужного.
Опубликовав язвительный пост и скриншоты публикаций девушки в Facebook*, она явно выразила недовольство не только ее внешностью, но и содержанием записей в соцсетях.

«Вот что происходит в кабинетах доктора философии (Залужный защитил диссертацию по праву в конце декабря). Кажется, кто-то рвется (возможно, депутат сравнивает девушку с птицей)», — написала Безуглая.
Помощница главкома ВСУ демонстрировала совместные фотографии с Залужным и селфи, на которых подтягивала губы в так называемую «утку». Кроме того, в Instagram* у девушки были публикации цитат на русском языке, одна из которых гласила: «Идеальная девушка должна объединять в себе образованность, интеллект и чувство юмора с желанием отдохнуть и провести время весело».

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*Запрещенная в России экстремистская организация
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В Британии раскрыли последствия потери Украиной Марьинки
Express: взятие Марьинки Россией значительно ударит по доверию Запада к Украине
29 декабря 2023, 01:43

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Потеря Украиной Марьинки может негативно сказаться на восприятии Западом действий Киева. Об этом написал журналист Алессандра Скотто Ди Сантоло в своей статье для британского издания Express.
Она утверждает, что захват Марьинки Россией может изменить акцент на более боеспособные украинские военные подразделения на юге, оказывая влияние на их боевой дух и доверие международного сообщества к усилиям Украины в военном плане.

Скотто Ди Сантоло добавила, что разрушение позиций украинских вооруженных сил и продвижение российских войск в городе становятся серьезным ударом для Киева.

Министр обороны России Сергей Шойгу 25 декабря доложил президенту Владимиру Путину о захвате Марьинки в ДНР. Он подчеркнул, что это снизит оборонительные возможности Вооруженных сил Украины и предоставит дополнительные ресурсы российским военным на этом участке линии фронта.

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