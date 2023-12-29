«Всё равно мы все умрем»: Советник Залужного мотивирует украинцев идти в армию

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Внештатный советник главкома ВСУ Валерия Залужного Алла Мартынюк призвала украинцев не бояться смерти и идти в украинскую армию, так как все-равно «все умрут». Ее слова передает местное издание «Страна».
«Не нужна эта истерия. Все равно мы все умрем. Мы все не вечные. Но даже если так произойдет, уйти из жизни достойно - это намного лучше, чем идти по улице, и на тебя кирпич упадет или машина переедет», - заявила Мартынюк.
Она подчеркнула, что бывают разные ситуации.
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