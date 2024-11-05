Главком ВСУ заявил об активизации армии России на юге Украины

Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что на сегодняшний день на юге страны фиксируется активность армии России. Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, опубликованном в Telegram-канале.
По словам Зеленского, в Курскую область уже якобы прибыли одиннадцать тысяч военнослужащих КНДР. Он подчеркнул, что северокорейские солдаты будут помогать ВС РФ в регионе.
Комментируя ситуацию с системами ПВО, Зеленский снова заявил о необходимости их усиления.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Комментируя ситуацию с системами ПВО, Зеленский снова заявил о необходимости их усиления.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова