На Украине заявили о провале мобилизации в 2024 году

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Власти Украины не смогут выполнить намеченный план мобилизации населения до конца года. Об этом сообщила депутат Рады Соломия Бобровская, видео опубликовано в Telegram-канале телеканала «Говорит Великий Львов».
По словам парламентария, до декабря текущего года план украинского генштаба по мобилизации не будет выполнен ни на месяц, ни на год. Бобровская добавила, что с сентября текущего года темпы мобилизации в стране начали «проседать».
Ранее сообщалось, что находящиеся на территории России военнопленные ВСУ массово отказываются от обменов, потому что не хотят возвращаться на Украину. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий правила проведения мобилизации. У правоохранителей появилось право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность.
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Ранее сообщалось, что находящиеся на территории России военнопленные ВСУ массово отказываются от обменов, потому что не хотят возвращаться на Украину. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий правила проведения мобилизации. У правоохранителей появилось право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность.
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Екатерина Коршунова