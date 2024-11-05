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На Украине заявили о провале мобилизации в 2024 году

Депутат Рады Бобровская: Украина не выполнит план по мобилизации до конца года
Фото: iStock/Panama7

Фото: iStock/Panama7

Власти Украины не смогут выполнить намеченный план мобилизации населения до конца года. Об этом сообщила депутат Рады Соломия Бобровская, видео опубликовано в Telegram-канале телеканала «Говорит Великий Львов».
По словам парламентария, до декабря текущего года план украинского генштаба по мобилизации не будет выполнен ни на месяц, ни на год. Бобровская добавила, что с сентября текущего года темпы мобилизации в стране начали «проседать».

Ранее сообщалось, что находящиеся на территории России военнопленные ВСУ массово отказываются от обменов, потому что не хотят возвращаться на Украину. Подробнее читайте в материале «Радио 1».



Напомним, 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий правила проведения мобилизации. У правоохранителей появилось право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность.

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#украина
#мобилизация
Главком ВСУ заявил об активизации армии России на юге Украины
Главком ВСУ Сырский: на юге Украины фиксируется активность армии России
05 ноября 2024, 09:51

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что на сегодняшний день на юге страны фиксируется активность армии России. Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, опубликованном в Telegram-канале.
По словам Зеленского, в Курскую область уже якобы прибыли одиннадцать тысяч военнослужащих КНДР. Он подчеркнул, что северокорейские солдаты будут помогать ВС РФ в регионе.

Комментируя ситуацию с системами ПВО, Зеленский снова заявил о необходимости их усиления.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Контратака ВСУ в Курской области, бои за Курахово, штурмы в Волчанске: последние новости СВО

На Украине заявили о провале мобилизации в 2024 году
#солдаты
#всу
#вс рф
#кндр
#зеленский
#пво
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Контратака ВСУ в Курской области, бои за Курахово, штурмы в Волчанске: последние новости СВО
05 ноября 2024, 09:42

Фото: iStock/zabelin

На Липцовском направлении российские войска сорвали атаку штурмовой бригады ВСУ. На Харьковском участке фронта продолжаются бои за освобождения Курахова. О последних событиях в зоне СВО по направлениям расскажет «Радио 1».

Курская область


Подразделения группировки войск «Север» продолжают наступательные действия в районах Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово. ВС РФ успешно отразили две контратаки противника в направлении Новоивановки. Атаки ВСУ на населенные пункты Леонидово и Плёхово также были сорваны.

В ходе этих операций украинские формирования понесли потери, составившие до 30 человек убитыми и ранеными, а также потеряли два автомобиля. Армейская авиация и артиллерия наносили удары по позициям противника в районах Богдановки, Бондаревки, Гуево, Дарьино, Казачьи Локни, Колмаково, Кругленького, Лебедевки, Леонидово, Мартыновки, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Никольского, Новоивановки, Нового Пути, Плёхово, Свердликово и Черкасского Поречного.

Донецкое направление


Продвижение российских войск в Торецке (Дзержинск) заставляет украинские силы готовиться к обороне Константиновки. В городе объявлена эвакуация, что, как правило, делается не для спасения местных жителей, а для обеспечения безопасности боевиков, которые осознают, что их позиции подвержены угрозе со стороны российских войск. Кроме того, в городе активно минируются промышленные зоны и подходы.
Фото: iStock/Aleksandr Golubev


Харьковское направление


Российские вооруженные силы также предпринимают активные действия для освобождения Курахова. Украинские военные покидают Новоселидовку, а российская армия уже заняла Ильинку. Министерство обороны сообщает, что подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли удары по формированиям 71-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 113-й бригаде территориальной обороны и 5-му пограничному отряду пограничной службы Украины в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы, Уды и Одноробовка. Потери украинских сил составили более 25 военнослужащих, три автомобиля, два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

Волчанское направление


На Волчанском направлении продолжаются интенсивные боевые действия в городе Волчанск. Бойцы ВС РФ успешно предотвратили две попытки противника перебросить штурмовые группы на правый берег реки Волчья, сообщает «Северный Ветер». В результате артиллерийского огня и атак с использованием беспилотников было уничтожено 8 из 14 участников попытки форсирования реки.

Липцовское направление


На Липцовском направлении российские силы сорвали атаку 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, в которой участвовало до 6 человек. Штурмовая группа была заранее выявлена разведкой, что позволило нанести огневое поражение с помощью FPV-дронов, в результате чего было уничтожено до 5 солдат ВСУ и пикап.


Купянское направление


По информации «Донбасского партизана», на Купянском направлении российские войска продолжают активно развивать наступление, осуществляя комплексные маневры для уничтожения огневых позиций противника и расширения контроля над ключевыми участками фронта. На северном фланге российские штурмовые группы ведут активные боевые действия от Синьковки в сторону Петропавловки.

В ходе наступления была уничтожена огневая позиция 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, что позволило российским подразделениям укрепить свои позиции в этом районе. С направления Кругляковки российские войска продолжают наступление на север в сторону Колесниковки, одновременно продвигаясь на юг к Загрызово. Эти операции направлены на создание условий для уничтожения логистических путей противника в Купянском укрепрайоне.

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#харьковская область
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#сво
#статьи
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Мартиндейл рассказал о главной слабости ВСУ
Мартиндейл назвал нехватку людей главной слабостью ВСУ
05 ноября 2024, 09:34

Фото: istockphoto/olegda88

Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, который оказывал помощь ВС России в рамках СВО, заявил, что главной слабостью Вооруженных сил Украины является нехватка людей. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что Мартиндейл находился на Украине с 11 февраля 2022 года и в течение двух лет передавал России координаты украинских военных объектов, что неоднократно использовалось для поражения техники и личного состава ВСУ.

«Я не думаю, что это какой-то секрет, но главная их слабость – нехватка людей. Осталось не так много военных, которые готовы сражаться» — поделился он.

Ранее американец рассказал, что военные ВСУ, с которыми он сталкивался, не желали оставаться в зоне боевых действий и обращались к нему с просьбой помочь им выехать в Соединенные Штаты Америки.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Ветеран ГРУ назвал важнейшую цель военной разведки на сегодня
Ветеран ГРУ Винокуров: разведка вскрывает реакцию США и НАТО на разгром ВСУ
05 ноября 2024, 09:32

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Ветеран Главного разведывательного управления (ГРУ) Владимир Винокуров заявил, что одной из важнейших задач российской военной разведки является выявление возможной реакции США и НАТО на недавние поражения ВСУ. Об этом информирует РИА Новости.
По словам Винокурова, особое внимание следует уделить анализу планов и намерений западных стран относительно использования объединенных вооруженных сил НАТО после достижения Россией поставленных целей в рамках специальной военной операции.

Он отметил, что понимание этих реакций является ключевым для дальнейшего планирования и оценки ситуации на фронте.

Ранее Винокуров заявил, что достижение целей денацификации Украины невозможно без устранения текущего киевского режима. Он отметил, что, хотя задача демилитаризации близка к разрешению, проблема денацификации требует более решительных шагов.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
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Мартиндейл рассказал об украинских военных, пытавшихся покинуть зону СВО
Мартиндейл: часть военных ВСУ просила помочь с выездом в США
05 ноября 2024, 09:11

Фото: iStock/ariia Kokorina

Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, который оказывал помощь ВС России в рамках СВО, заявил, что военные ВСУ, с которыми он сталкивался, не желали оставаться в зоне боевых действий и обращались к нему с просьбой помочь им выехать в Америку. Об этом информирует РИА Новости.
В субботу силовые структуры России сообщили, что они вывезли гражданина США Дэниэла Мартиндейла с территории, контролируемой ВСУ.

Напомним, что Мартиндейл находился на Украине с 11 февраля 2022 года и в течение двух лет передавал России координаты украинских военных объектов, что неоднократно использовалось для поражения техники и личного состава ВСУ.

Штаб обороны ДНР в конце октября упоминал, что американец сыграл важную роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.

«Они считали, что веских причин продолжать воевать нет. Они были напуганы. Они просто хотели вернуться домой. А некоторые даже спрашивали, могу ли я помочь им с переездом в Америку. Их боевой дух полностью исчез», — сказал он.

Он также добавил, что среди украинских военных все еще есть те, кто придерживается нацистских идей и стремится одержать победу над Россией, но их боевой дух значительно снизился по сравнению с прошлым годом.

В Запорожской области зафиксированы взрывы и повреждения инфраструктуры. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
#всу
#вс рф
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Эксперт Караганов назвал сроки поражения Запада на Украине
Караганов: Россия за 2 года нанесет поражение Западу на Украине
05 ноября 2024, 08:33

Сергей Караганов (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Россия в ближайшие два года нанесет поражение Западу на Украине, вынудив США уйти «на позиции нормальной великой державы». Об этом заявил почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, передает РИА Новости.
По его словам, доминирующая в мире социально-экономическая модель устарела, что, как считает Караганов, связано с ростом потребления и деградацией человека.

Эксперт выразил мнение, что противоречия между новыми континентами и государствами продолжат существовать. Караганов также напомнил о подобных этапах, которые переживала Индия, КНР, а также старый Запад, который, теряя прежнее влияние, начинает активно действовать — сначала в отношении Китая, после чего и РФ.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#индия
#запад
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#россия
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В Запорожской области зафиксированы взрывы и повреждения инфраструктуры
Глава Запорожской ОВА Федоров заявил о повреждении ряда объектов инфраструктуры
05 ноября 2024, 08:18

Фото: iStock/aapsky

В ночь на вторник в подконтрольной ВСУ части Запорожской области произошла серия взрывов. Об этом проинформировал назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в Telegram-канале.
По его словам, было зафиксировано не менее 144 взрывов, в результате которых пострадали ряд объектов инфраструктуры. Федоров не уточнил, какие именно объекты были повреждены, однако отметил, что информация о разрушениях поступает от местных жителей.

Запорожская область была объявлена субъектом Российской Федерации после референдума, проведенного в сентябре 2022 года, результаты которого Киев не признает. На сегодня более 70% территории области находится под контролем России, в то время как город Запорожье и его окрестности остаются под контролем украинских войск. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.

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#запорожская область
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#запорожье
#воздушная тревога
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Воевавший на стороне ВСУ известный барабанщик-сатанист погиб в зоне СВО
Воевавший за ВСУ известный барабанщик-сатанист Состин погиб под Покровском
05 ноября 2024, 08:13

Фото: iStock/Michele Ursi

Бойцы ВС России на покровском направлении ликвидировали известного барабанщика-сатаниста Николая Amorth Состина, который воевал на стороне украинской армии. Об этом говорится в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» («РВ»).
Основатель групп Soom и «Пращур» Алексей Ковалев назвал Состина одним из лучших ударников страны. Вокалист «Заводи» Дмитрий Самсонов подчеркнул, что погибший внес большой вклад в развитие украинского блэк-металла.

Уточняется, что Состин находился на покровском направлении с прошлого вторника. Он погиб в возрасте 39 лет.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#спецоперация
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Стало известно необходимое условие для денацификации Украины
Ветеран ГРУ Винокуров: для денацификации Украины нужно устранить киевский режим
05 ноября 2024, 07:57

Фото: istockphoto/reflection_art

Ветеран ГРУ и руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров заявил, что достижение целей денацификации Украины невозможно без устранения текущего киевского режима. Об этом информирует РИА Новости.
Он отметил, что, хотя задача демилитаризации близка к разрешению, проблема денацификации требует более решительных шагов.

Винокуров подчеркнул, что нейтрализация угроз с территории Украины остается первоочередной задачей, так как «киевские террористы» могут попытаться дестабилизировать ситуацию на российской территории и даже осуществить прямое вторжение.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Появились данные о американском наемнике, который погиб во время попытки прорыва ДРГ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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