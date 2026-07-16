«Главная интрига»: депутат оценил отставку министра обороны Украины Федорова
Депутат Калинин: война за экс-министра обороны Украины Федорова будет серьезной
Война за уволенного министра обороны Украины Михаила Федорова продлится долго. Такое мнение выразил военный эксперт, член Экспертного совета при Комитете по обороне Госдумы Вячеслав Калинин.
В четверг, 16 июля, по всей Украине проходили протестные акции из-за отставки министра обороны страны Михаила Федорова. В разговоре с Общественной Службой Новостей Калинин отметил, что в увольнении главы Минобороны Украины немалую роль сыграл главком ВСУ Александр Сырский. Владимир Зеленский, кстати, уже публично признал, что между ними были разногласия.
«Дело в том, что за Федоровым — американцы в лице «бигтеха», связанного с миллиардерами Илоном Маском и Алексом Карпом, да и не только. И они этой отставки не санкционировали — Федорова, а заодно и премьера Юлии Свириденко, которая завела шашни с американцами через голову Зеленского, «съели» без их согласия», — уверен Калинин.
Он добавил, что Федоров игнорировал закупки, на которых настаивали представители Сырского, и занимался развитием технологических новинок при поддержке Маска и Карпа. Так, Калинин уверен, что «война за Федорова» будет серьезной. Американцы поддержат уволенного министра обороны, а европейцы выступят на стороне Зеленского, а может и нет. В этом и заключается интрига, заключил депутат.