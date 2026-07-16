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«Главная интрига»: депутат оценил отставку министра обороны Украины Федорова

Депутат Калинин: война за экс-министра обороны Украины Федорова будет серьезной
Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

Война за уволенного министра обороны Украины Михаила Федорова продлится долго. Такое мнение выразил военный эксперт, член Экспертного совета при Комитете по обороне Госдумы Вячеслав Калинин.



В четверг, 16 июля, по всей Украине проходили протестные акции из-за отставки министра обороны страны Михаила Федорова. В разговоре с Общественной Службой Новостей Калинин отметил, что в увольнении главы Минобороны Украины немалую роль сыграл главком ВСУ Александр Сырский. Владимир Зеленский, кстати, уже публично признал, что между ними были разногласия.

«Дело в том, что за Федоровым — американцы в лице «бигтеха», связанного с миллиардерами Илоном Маском и Алексом Карпом, да и не только. И они этой отставки не санкционировали — Федорова, а заодно и премьера Юлии Свириденко, которая завела шашни с американцами через голову Зеленского, «съели» без их согласия», — уверен Калинин.

Он добавил, что Федоров игнорировал закупки, на которых настаивали представители Сырского, и занимался развитием технологических новинок при поддержке Маска и Карпа. Так, Калинин уверен, что «война за Федорова» будет серьезной. Американцы поддержат уволенного министра обороны, а европейцы выступят на стороне Зеленского, а может и нет. В этом и заключается интрига, заключил депутат.

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Элина Позднякова

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