«Главная интрига»: депутат оценил отставку министра обороны Украины Федорова

16 июля 2026, 16:54

Депутат Калинин: война за экс-министра обороны Украины Федорова будет серьезной

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

Война за уволенного министра обороны Украины Михаила Федорова продлится долго. Такое мнение выразил военный эксперт, член Экспертного совета при Комитете по обороне Госдумы Вячеслав Калинин.





В четверг, 16 июля, по всей Украине проходили протестные акции из-за отставки министра обороны страны Михаила Федорова. В разговоре с Общественной Службой Новостей Калинин отметил, что в увольнении главы Минобороны Украины немалую роль сыграл главком ВСУ Александр Сырский. Владимир Зеленский, кстати, уже публично признал, что между ними были разногласия.





«Дело в том, что за Федоровым — американцы в лице «бигтеха», связанного с миллиардерами Илоном Маском и Алексом Карпом, да и не только. И они этой отставки не санкционировали — Федорова, а заодно и премьера Юлии Свириденко, которая завела шашни с американцами через голову Зеленского, «съели» без их согласия», — уверен Калинин.