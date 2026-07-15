«Ищут нового президента»: экс-премьер Украины объяснил перестановки в правительстве страны
Экс-премьер Украины Азаров: перестановки в Киеве связаны с требованием США
Кадровые перестановки в правительстве Украины происходят с целью поиска нового главы государства. Так считает бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
По его словам, происходят не просто перестановки в правительстве. Идет целенаправленный поиск потенциального кандидата на пост президента Украины.
«Сейчас стартовой позицией для выборов президента, которые рано или поздно состоятся, скорее всего, является должность премьер-министра. Зеленский тоже не подходит, поэтому идет поиск какого-то перспективного молодого человека, относительно молодого», — заявил Азаров «Известиям».
Он добавил, что страны ЕС не выбирают кандидатов, поскольку процесс возглавляет Вашингтон. Именно из Штатов пришло распоряжение начать поиск нового главы Украины, где уже обозначили конкретных людей. Зеленский же просто публично озвучивает «спущенные сверху кандидатуры».