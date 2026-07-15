«Ищут нового президента»: экс-премьер Украины объяснил перестановки в правительстве страны

15 июля 2026, 23:05

Экс-премьер Украины Азаров: перестановки в Киеве связаны с требованием США

Фото: iStock/Oleksandr Tkachenko

Кадровые перестановки в правительстве Украины происходят с целью поиска нового главы государства. Так считает бывший премьер-министр страны Николай Азаров.





По его словам, происходят не просто перестановки в правительстве. Идет целенаправленный поиск потенциального кандидата на пост президента Украины.





«Сейчас стартовой позицией для выборов президента, которые рано или поздно состоятся, скорее всего, является должность премьер-министра. Зеленский тоже не подходит, поэтому идет поиск какого-то перспективного молодого человека, относительно молодого», — заявил Азаров «Известиям».