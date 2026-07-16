«Политические успехи»: экс-нардеп раскрыл причины перестановки в правительстве Украины

16 июля 2026, 15:50

Экс-нардеп Волошин: Зеленский избавляется от своих политических конкурентов

Фото: iStock/olegda88

Владимир Зеленский избавляется от основных политических конкурентов, меняя правительство на Украине. Так считает бывший депутат Верховной рады Украины Олег Волошин.





Напомним, Владимир Зеленский отправил в отставку премьер-министра Юлию Свириденко. Согласно украинскому законодательству, должны уйти и все министры правительства. 16 июля стало известно, что пост премьера Украины занял Сергей Корецкий. Именно он был главным претендентом на эту должность.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Волошин отметил, что Зеленский, отправив в отставку правительство Украины, хотел избавиться от набирающего популярность министра обороны Михаила Федорова, об увольнении которого также сообщили 16 июля.





«Зеленский вообще крайне ревностно относится к политическим успехам любых соратников, какие бы должности они ни занимали, какую бы реальную плату они ни вносили в развитие государства. Теперь дело дошло до Федорова, хотя в определенное время они с Зеленским были достаточно близки между собой», — уточнил экс-депутат Рады.