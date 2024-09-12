Главный раввин Украины Асман сообщил о гибели сына на фронте в рядах ВСУ

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Главный раввин Украины Моше Асман сообщил, что на фронте погиб его сын Матитьягу (Антон) Самборский, который служил в рядах ВСУ. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
«В Центральной синагоге состоится прощание с моим сыном Матитьягу (Антоном), который погиб на фронте», — написал он.Две недели назад, 29 августа, Асман сообщал, что его сын пропал без вести на фронте, а последний раз они общались в июле.
Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ ликвидировали в зоне спецоперации бойца ВСУ Николая Томайчука с позывным «Танцор», который мечтал станцевать танец с саблями на крыше Кремля и Мавзолея на Красной площади.
«Николай Томайчук, позывной «Танцор». Он мечтал станцевать танец с саблями сверху на кремлевском мавзолее. Профессиональный хореограф, актер, руководил студией, путешествовал по странам мира, демонстрируя украинскую культуру», — говорилось в сообщении.Читайте также:
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