Фото: iStock/Mariia Kokorina
Российские военные ликвидировали в зоне спецоперации бойца ВСУ Николая Томайчука с позывным «Танцор», который мечтал станцевать танец с саблями на крыше Кремля и Мавзолея на Красной площади. Об этом сообщил городской совет Каменец-Подольска.
«Николай Томайчук, позывной "Танцор". Он мечтал станцевать танец с саблями сверху на кремлевском мавзолее. Профессиональный хореограф, актер, руководил студией, путешествовал по странам мира, демонстрируя украинскую культуру», — говорится в сообщении.
Украинский военный руководил небольшим подразделением ВСУ на северо-восточном направлении линии боевого соприкосновения. Свой позывной он получил из-за профессии хореографа.
Читайте также:
ВС РФ ликвидировали 250 бойцов ВСУ при попытке прорваться на территорию России
Российские военные ликвидировали суперснайпера ВСУ Основенко в зоне СВО
Российские военные ликвидировали элитного офицера ВСУ Литюгу в зоне спецоперации
Элина Позднякова