18 марта 2026, 22:59

Политолог Шеслер : Визит Зеленского в Лондон имел сразу несколько целей

Владимир Зеленский

Визит Владимира Зеленского в Лондон имел сразу несколько целей. Об этом рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.





По ее словам, главе киевского режима было необходимо привлечь внимание к конфликту на Украине на фоне сейчас мировая общественность занята конфликтом на Ближнем Востоке. Украинской власти такое развитие событий не нравится, поэтому она стремится постоянно напоминать о себе в Европе и в США.





«Во-вторых, Зеленскому нужно было продемонстрировать возможности дальнейшего военного сотрудничества НАТО и Украины. Именно с этой целью он показал на планшете возможности интеграции управления военными действиями с тем, что сегодня разрабатывается в НАТО», — отметила Шеслер в разговоре с Общественной Службой Новостей.