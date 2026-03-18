«Главный спонсор»: раскрыты причины визита Зеленского в Лондон
Политолог Шеслер : Визит Зеленского в Лондон имел сразу несколько целей
Визит Владимира Зеленского в Лондон имел сразу несколько целей. Об этом рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.
По ее словам, главе киевского режима было необходимо привлечь внимание к конфликту на Украине на фоне сейчас мировая общественность занята конфликтом на Ближнем Востоке. Украинской власти такое развитие событий не нравится, поэтому она стремится постоянно напоминать о себе в Европе и в США.
«Во-вторых, Зеленскому нужно было продемонстрировать возможности дальнейшего военного сотрудничества НАТО и Украины. Именно с этой целью он показал на планшете возможности интеграции управления военными действиями с тем, что сегодня разрабатывается в НАТО», — отметила Шеслер в разговоре с Общественной Службой Новостей.
Эксперт отметила, что эта миссия главе киевского режима удалась, так как управление военными действиями на планшете привлекло внимание военных НАТО.
Кроме того, визит Зеленского в Лондон подтвердил, что именно Великобритания является главным спонсором и главным организатором эскалации конфликта на Украине, заключила Шеслер.