Главный знаменосец нацгвардии Украины ликвидирован в зоне спецоперации

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В зоне проведения специальной военной операции ликвидирован лейтенант украинской армии, главный знаменосец нацгвардии Украины Арсен Мартынюк, рассказал в своем Telegram-канале военный корреспондент Руслан Татаринов.
«В Семеновке ликвидирован Лейтенант Арсен Мартынюк, главный знаменосец НГУ...03.04.2024, никто не отсидится у них, всех загонят на нуль», — написал Татаринов.
Как отметил Татаринов, Мартынюк был «главным знаменосцем» нацгвардии Украины. Подробности ликвидации лейтенанта в сообщении не приводятся.
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Алёна Самарева