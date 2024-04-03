«Закрыли в подвале как собаку»: военный ВСУ — о наказаниях для провинившихся

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Провинившихся военнослужащих ВСУ запирают в пыточных подвалах, рассказал изданию «Зеркало недели» украинский солдат Андрей Васькин.
Руководство отправило военнослужащих ВСУ «закопаться в чистом поле» неподалёку от позиций, откуда ушли два батальона. Они оказались без связи, артиллерии и возможности эвакуировать раненых, рассказал Васькин.
Так, командование заставляет солдат сидеть в окопах по два-три месяца, что негативно сказывается на здоровье. Например, у самого Васькина начались проблемы с лёгкими, которые привели к тому, что он начал задыхаться.
Тогда военнослужащий попросил доставить его в медучреждение, но вместо этого двое якобы представителей Военной службы правопорядка отвезли его в «воспитательный дом». Там они допросили Васькина, забрали мобильный телефон и заперли в подвале «как собаку».
На жалобу, которую он отправил в Минобороны Украины, ему ответили, что его, как и других солдат, разместили в подвалах и блиндажа «из-за воздушной тревоги».
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Так, командование заставляет солдат сидеть в окопах по два-три месяца, что негативно сказывается на здоровье. Например, у самого Васькина начались проблемы с лёгкими, которые привели к тому, что он начал задыхаться.
На жалобу, которую он отправил в Минобороны Украины, ему ответили, что его, как и других солдат, разместили в подвалах и блиндажа «из-за воздушной тревоги».
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Алёна Самарева