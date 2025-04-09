«Главное — почему и зачем?»: В России усомнились в амбициозной цели Европы «победить» Россию

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Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов усомнился в реалистичности заявлений европейских лидеров о «победе» над Россией. В своём Telegram-канале дипломат задал вопрос, действительно ли ЕС верит в возможность достижения такой цели и какими методами планирует её реализовать.
«Европейские лидеры раз за разом заявляют, что их цель — победить Россию, если не на поле боя, то в международных отношениях в целом. Действительно ли они уверены, что ЕС способен достичь этой амбициозной цели? Если да, то как?», — поинтересовался он.Постпред подчеркнул, что подобная риторика требует чётких ответов: как именно Евросоюз намерен добиться этого, например. Свой пост Ульянов закончил с ноткой иронии.
«И главный вопрос (ко всем вышеперечисленным «целям» Европы): почему и зачем?», — написал он.Читайте также:
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