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«Главное — почему и зачем?»: В России усомнились в амбициозной цели Европы «победить» Россию

Постпред Ульянов: Европа правда верит в слова о своей «победе» над Россией?
Фото: iStock/macky_ch

Фото: iStock/macky_ch

Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов усомнился в реалистичности заявлений европейских лидеров о «победе» над Россией. В своём Telegram-канале дипломат задал вопрос, действительно ли ЕС верит в возможность достижения такой цели и какими методами планирует её реализовать.
«Европейские лидеры раз за разом заявляют, что их цель — победить Россию, если не на поле боя, то в международных отношениях в целом. Действительно ли они уверены, что ЕС способен достичь этой амбициозной цели? Если да, то как?», — поинтересовался он.
Постпред подчеркнул, что подобная риторика требует чётких ответов: как именно Евросоюз намерен добиться этого, например. Свой пост Ульянов закончил с ноткой иронии.

«И главный вопрос (ко всем вышеперечисленным «целям» Европы): почему и зачем?», — написал он.
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В Ростовской области дрон ВСУ застрял на бельевых веревках жилого дома, людей эвакуировали
Слюсарь: в Аксае эвакуировали жильцов из 48 квартир дома из-за риска взрыва БПЛА
09 апреля 2025, 06:34

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

В городе Аксай Ростовской области эвакуировали всех жильцов многоквартирного дома из-за обнаруженного на бельевых веревках БПЛА ВСУ. Информацию о происшествии сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.
«В Аксае в многоквартирном жилом доме по ул. Платова, 74 на бельевых веревках обнаружен упавший БПЛА самолетного типа. (...) Из-за угрозы возможной детонации проведена эвакуация жильцов. На данный момент эвакуированы все проживающие в 48 квартирах дома», — написал он.
На месте работают экстренные службы, а для эвакуированных жителей развёрнут пункт временного размещения. Как отметил Слюсарь, разрушений здания и пострадавших нет. Координацию действий на месте осуществляет глава администрации района Константин Доморовский.

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#всу
#опасность
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В двух российских аэропортах временно ввели план «Ковер»
Росавиация: В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели ограничения на полеты
09 апреля 2025, 03:10

Фото: iStock/ANATOLii SAVITSKii

В аэропортах Владикавказа и Грозного введён план «Ковёр», временно приостановивший приём и отправку рейсов. Ограничения действуют с 1:53 по московскому времени в целях обеспечения безопасности полётов гражданской авиации. Информацию подтвердил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко в своём Telegram-канале.
Ранее, вечером 8 апреля, аналогичные меры были применены в воздушных гаванях Волгограда и Саратова. Причиной стали украинские БПЛА, угрожавшие воздушному пространству.

План «Ковёр» активируется для минимизации рисков при возникновении потенциальных угроз.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области и Краснодарском крае зафиксированы серии взрывов, предположительно связанных с работой систем ПВО по воздушным целям. Также о работе ПВО над городом докладывали жители Таганрога Ростовской области.

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Российский боец из Забайкалья ликвидировал более 100 солдат ВСУ в Херсонской области
RT: Боец ВС РФ Баженов уничтожил более 100 солдат ВСУ в Херсонской области
09 апреля 2025, 02:10

Фото: iStock/Grandfailure

Российский военнослужащий из Забайкалья Антон Баженов, уничтоживший более 100 военных ВСУ в ходе боёв в Херсонской области весной 2022 года, погиб в августе 2024-го в Курской области. Информацию о его подвиге подтвердили сослуживцы бойца в беседе с RT.
По их словам, Баженов, служивший в 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде, за несколько недель боевых действий в 2022 году выполнил свыше 60 огневых задач.

«Антон с 13 марта по 5 апреля в составе расчёта выполнил более 60 огневых задач, эффективно наводил огонь орудия. В итоге были уничтожены батареи РСЗО «Град», огневые позиции и миномёты противника», — рассказали собеседники RT.
Несмотря на постоянное нахождение на передовой, за два с половиной года участия в СВО Антон ранее не получал ни одного ранения. Гибель бойца произошла в деревне Русская Конопелька Суджанского района в результате атаки дрона, рассказала мама Баженова.

Организация «Вечная память героям» сообщила, что указом президента России Баженов был посмертно награждён орденом Мужества. Он также был отмечен медалями Жукова и «За боевые отличия».

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Жители трех регионов России сообщили о взрывах
Shot: взрывы прогремели над Таганрогом, Саратовской областью и Краснодарским краем
09 апреля 2025, 01:54

Фото: iStock/bbsferrari

В Саратовской области и Краснодарском крае зафиксированы серии взрывов, предположительно связанных с работой систем ПВО по воздушным целям. Также о работе ПВО над городом докладывали жители Таганрога Ростовской области.
Сообщалось, что Таганрог подвергся атаке беспилотников ВСУ, которые летели в сторону порта. Жителям посоветовали покинуть открытые участки улиц и не подходить к окнам.

Информацию о минимум пяти хлопках в районе проспекта Химиков в Энгельсе, а также о вспышках в небе предоставили местные жители, передает Telegram-канал SHOT. По данным очевидцев, до срабатывания ПВО в небе был слышен звук пролёта БПЛА.

Официальных данных о разрушениях или пострадавших на момент публикации не поступало. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин ранее подтвердил угрозу атаки беспилотников.

В Краснодарском крае аналогичные взрывы отмечались в пригороде Славянска-на-Кубани, Крымске и станице Раевская.

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#пво
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Над российскими регионами сбили 15 дронов ВСУ
Минобороны: Системы ПВО сбили над регионами России 15 беспилотников ВСУ
09 апреля 2025, 00:30

Фото: iStock/sommersby

Десять украинских беспилотников были сбиты силами ПВО над тремя регионами России и Черным морем. По данным Минобороны РФ, воздушные цели уничтожались 8 апреля с 19:20 до 21:15 московского времени. Позже стало известно, что еще пять БПЛА ВСУ сбили над Ростовской областью и Азовским морем.
«В период с 19:20 до 21:15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Четыре дрона нейтрализованы над Черным морем, ещё по два — над Воронежской и Пензенской областями, а также над Крымом.

«В период с 22.00 до 22.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА — над территорией Ростовской области и один БПЛА – над акваторией Азовского моря», — добавили в Минобороны через некоторое время.
ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать приграничные и центральные районы страны с использованием дронов. Однако российские системы противовоздушной обороны продолжают эффективно перехватывать летательные аппараты.

Ранее сообщалось, что были названы виновные в гибели гражданских в Кривом Роге на Украине.

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