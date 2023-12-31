ВС РФ нанесли удары по объектам размещения украинских националистов

Фото: iStock/aapsky
ВС РФ наносили удары по зданиям в Харькове, в которых располагались украинские националисты из «Правого сектора»* и «Кракена»*. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.
Лебедев подчеркнул, что российские военные ударили по объектам, в которых находились украинские националисты. Так, один из ударов был произведён по Институту метрологии, в котором работали офицеры ВСУ и националисты из «Кракена»*.
Читайте также:
ВС РФ нанесли удары по Харькову в ответ на обстрел Белгорода
В Харьковской области прозвучали взрывы
Небензя: РФ будет исправлять ситуацию на границе с Харьковской областью
*организации признаны экстремистскими и запрещены на территории России
Анастасия Чинкова