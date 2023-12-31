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ВС РФ нанесли удары по объектам размещения украинских националистов

В подполье сообщили о подробностях ударов по «Правому сектору»* и «Кракену»*
31 декабря 2023, 19:24
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

ВС РФ наносили удары по зданиям в Харькове, в которых располагались украинские националисты из «Правого сектора»* и «Кракена»*. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

Ранее в этот день российское министерство обороны сообщило, что военные нанесли удары по объектам в Харькове в ответ на обстрел ВСУ Белгорода. ВС РФ удалось поразить центры принятия решений и военные объекты на территории украинского города.

Лебедев подчеркнул, что российские военные ударили по объектам, в которых находились украинские националисты. Так, один из ударов был произведён по Институту метрологии, в котором работали офицеры ВСУ и националисты из «Кракена»*.

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#харьков
#вс рф
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В Харьковской области прозвучали взрывы
31 декабря 2023, 18:49

Фото: iStock/RamonCast

В Харьковской области объявили воздушную тревогу.
Взрывы зафиксировали в Чугуевском районе Харьковской области Украины, пишет издание «Общественное. Новости».

Подробности не приводятся. В регионе объявили воздушную тревогу.

Глава областной администрации Олег Синегубов призывает жителей города Чугуева и района не покидать укрытий.

Ранее сообщалось, что дежурным средствам ПВО удалось сбить три украинских БПЛА над Ростовской областью.
Об сообщили в Минобороны РФ в воскресенье, 31 декабря.Киевский режим предпринял попытку осуществить террористическую атаку с помощью БПЛА самолетного типа. Её пресекли примерно в 17:40 мск в воскресенье.

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#всу
#украина
#сво
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Над Ростовской областью расчеты ПВО сбили три дрона ВСУ
31 декабря 2023, 18:32

Фото: istockphoto/aapsky

Дежурным средствам ПВО удалось сбить три украинских БПЛА над Ростовской областью.
Об сообщили в Минобороны РФ в воскресенье, 31 декабря.

Киевский режим предпринял попытку осуществить террористическую атаку с помощью БПЛА самолетного типа. Её пресекли примерно в 17:40 мск в воскресенье.

В воскресенье, в Минобороны информировали, что за минувшие сутки российские военные сбили 31 дрон ВСУ. Также удалось перехватить 14 снарядов реактивных систем залпового огня, которые выпустили из установок HIMARS и «Ольха».

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене длившейся 20 минут воздушной тревоги. Соответствующее сообщение он написал в своём Telegram-канале. Отмечается, что воздушная тревога в городе была объявлена в воскресенье, 31 декабря, в 12:43 по московскому времени.

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#всу
#украина
#новости
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Иванов: Врагу не удастся лишить наших детей праздника
31 декабря 2023, 17:44

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов заявил, что Одинцовский округ готов оказать помощь пострадавшим в Белгороде.
Андрей Иванов заявил, что этот Новый год страна будет встречать в смешанных чувствах.

«Трагедия в Белгороде омрачила эти дни. Мы все испытываем солидарность с белгородцами. Но врагу не удастся лишить наших детей праздника. Мы никогда не откажемся от доброй традиции всем вместе собираться за одним столом, говорить близким тёплые слова, поздравлять друг друга. У детей будут подарки и радость от встречи с волшебством в новогоднюю ночь. В том числе у детей из Белгорода», -отметил Андрей Иванов.
Напомним, число жертв массированного удара украинских военных по Белгороду возросло до 24 человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

«Нас не сломать. И сегодня за праздничным столом я призываю вспомнить о наших героических солдатах, которые держат в страхе врага. И обязательно поднять тост за будущую Победу!»,-сказал в заключении Андрей Иванов.
Всего пострадали 109 человек. Повреждения получили 37 многоквартирных домов, в которых разрушены 453 квартиры. Также повреждены 3 частные дома и 7 социальных объектов. Во время обстрела сгорели более сотни автомобилей.

Сообщается, что спецборт МЧС России приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский. «РГ» пишет, что самолет доставил на лечение 25 человек, которые пострадали во время обстрела Белгорода ВСУ. В числе пострадавших 6 детей.

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#белгород
#новости
#одинцовский городской округ
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Мужчина погиб при обстреле ВСУ белгородского посёлка Красное
31 декабря 2023, 16:40

Фото: iStock/gorodenkoff

В результате атаки ВСУ на посёлок Красное в Белгородской области погиб мирный житель. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он отметил, что один из украинских снарядов попал в продуктовый магазин, в котором в этом момент находился пожилой мужчина и продавец. Первый скончался на месте от травм, полученных от разлетевшихся осколков боеприпаса. Женщину-продавца экстренно госпитализировали в Шебекинскую центральную районную больницу. Она получила осколочное раненые головы.

Осколки снарядов также задели линии электропередач.

Гладков сообщил, что в ближайшее время оперативные службы приступят к работе по ликвидации последствий обстрела.

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#погибшие
#белгород
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#спецоперация
#всу
#обстрел
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Военный эксперт Литовкин призвал россиян быть бдительными из-за атаки на Белгород
Военный эксперт Литовкин призвал быть бдительными из-за теракта в Белгороде
31 декабря 2023, 15:26

Фото: iStock/Diy13

Жителям России нужно быть бдительнее и не устраивать на улицах пышных торжеств в новогодние праздники, поскольку именно большое скопление людей может стать целью украинских террористов. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин.
Комментируя обстрел украинскими военными Белгорода, военный эксперт подчеркнул, что, совершая террористические акты против мирного населения России, киевские власти пытаются отомстить за своё катастрофическое положение на фронте.

Литовкин подчеркнул, что случившееся в Белгороде, без сомнения, отразилось на праздновании Нового года в России. Граждане сопереживают и сочувствуют жителям региона, а также тех областей, которые находятся на границе и постоянно подвергаются обстрелам со стороны Украины.

Собеседник «Радио 1» заявил, что россияне начинают понимать, что украинские власти всеми способами постараются испортить людям праздник, поэтому стараются сохранять бдительность.

«Надо быть бдительными и осторожными и понимать, что не стоит устраивать пышных торжеств на улицах, в людных местах, поскольку именно там для достижения своих подлых целей могут устраивать террористические акты украинские нацисты и одурманенные агенты Службы безопасности Украины или Главного управления разведки Украины», – подчеркнул Литовкин.

Он отметил, что в России проживают очень разумные люди, которые отдают себе отчёт в происходящих событиях. Именно поэтому россияне предпочтут провести новогодние праздники спокойно за столом, в кругу родственников или друзей.

Также Литовкин сообщил, что произошедшее в Белгороде воодушевит российских военных, которые сейчас находятся в зоне СВО, уничтожать «фашистскую гадину» и мстить за слёзы женщин, детей и стариков.

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#белгород
#атака
#россияне
#новый год
#сво
#обстрел
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В Севастополе спустя 20 минут отменили воздушную тревогу
Развожаев: в Севастополе спустя 20 минут отменили воздушную тревогу
31 декабря 2023, 13:47

Фото: iStock/Photoboyko

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене длившейся 20 минут воздушной тревоги. Соответствующее сообщение он написал в своём Telegram-канале.
Отмечается, что воздушная тревога в городе была объявлена в воскресенье, 31 декабря, в 12:43 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога была вновь объявлена в Белгороде, который накануне подвергся обстрелу со стороны Украины.

Руководство Владивостока, Благовещенска и Магадана приняло решение отменить массовые мероприятия и салюты в связи с обстрелом в Белгороде. Губернатор Курской области Роман Старовойт обратился к жителям с просьбой оставаться дома ради обеспечения собственной безопасности.

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#севастополь
#воздушная тревога
#губернатор
#минобороны
#пво
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Во время обстрела Белгорода погибла молодая мать, а её дочери ампутировали ногу
31 декабря 2023, 13:27

Фото: istockphoto/globalmoments

Во время обстрела Белгорода погибла молодая мать Виктория Потрясаева. Две её дочери пострадали.
SHOT пишет, что одной из девочек— восьмимесячной малышке — ампутировали левую ногу из-за сильного повреждения. Сейчас врачи борются за правую ногу с осколочным ранением, задело вену. Девочка в стабильно тяжёлом состоянии в реанимации, родственники занимаются документами для транспортировки девочки в Москву.

Её девятилетней сестре провели операцию на ноге. Девочка лежит в отделении травматологии, с ней работают московские психологи.
По словам брата погибшей Виктории Дмитрия, его сестра с двумя дочками гуляла в центре города и делала покупки к празднику. Во время обстрела женщина вместе с детьми стояла на остановке возле ТЦ «Маяк» на улице 50-летия.

Брат погибшей Виктории открыл сбор на лечение племянницам. Мать девочек была в разводе и растила детей одна.

Бабушка девочек в шоке и до сих пор не верит, что потеряла дочь, а а младшая внучка останется инвалидом.

Число жертв массированного удара украинских военных по Белгороду возросло до 24 человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. Также отмечается, что общее число пострадавших составляет 109 человек. Повреждения получили 37 многоквартирных домов, в которых разрушены 453 квартиры. Также повреждены три частные дома и семь социальных объектов. Во время обстрела сгорели более сотни автомобилей.

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#белгород
#всу
#украина
#сво
#дети
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ВСУ не смогли сбить ни одной российской ракеты Х-22 с начала конфликта
MWM: ВСУ боятся российских ракет Х-22
31 декабря 2023, 12:52

Фото: iStock/Alexyz3d

Украина боится российских крылатых ракет Х-22. Об этом пишут журналисты американского издания Military Watch Magazine (MWM).
Отмечается, что с начала конфликта украинские военные не смогли сбить ни одной российской ракеты этого типа. А ВС РФ, в свою очередь, запустили порядка 300 ракет Х-22 и Х-32 по различным целях на всей территории Украины.

Издание уточняет, что несмотря на то, что данные ракеты были впервые поставлены на вооружение в 1962 году, они до сих пор практически не имеют конкурентов среди всего мирового вооружения.

Вместе с тем, Киев столкнулся с нехваткой ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО), что также сказывается на невозможности отразить атаки российских ракет. При этом западные союзники в настоящее время не могут закрыть нехватку вооружения.

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#украина
#всу
#россия
#вс рф
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В Хмельницкой области загорелся объект критической инфраструктуры
31 декабря 2023, 12:41

Фото: iStock/Distortion Media

Пожар вспыхнул на объекте критической инфраструктуры в Хмельницкой области Украины. Об этом в Telegram-каналах сообщили представители областной военной администрации.
Отмечается, что на данный момент удалось ликвидировать возгорание. Однако представили администрации не стали уточнять, какой именно объект загорелся и где он территориально находится.

Ранее пожар на объекте критической инфраструктуры вспыхнул в Киевской области, о чём сообщал начальник региональной военной администрации Руслан Кравченко. Отмечалось, что возгорание произошло после серии ночных взрывов. О подробностях произошедшего также не уточнялось.

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#украина
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#пожар
#возгорание
#вс рф
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