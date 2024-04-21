Global Times: Россия уже сейчас может нанести последний удар по Украине

Фото: iStockOlena Bartienieva
Россия способна нанести последний удар, который приведёт к поражению Украины. Об этом сообщает Global Times.
Отмечается, что вне зависимости от того, сколько времени это займёт, Россия имеет все возможности в политическом, экономическом и военном плане для нанесения завершающего конфликт удара.
Также в материале указывается, что поражение Украины станет наихудшим фоном для выборов в США и Евросоюзе и подорвёт доверие к соответствующим политикам.
Журналист издания полагает, что самым рациональным вариантом действий в данный момент было бы обращение западных властей к дипломатии, чтобы исправить катастрофическое положение Украины.
В заключение он призвал как можно быстрее признать реальное положение дел, а не искать обходные пути, которые каждый раз приводят к тупику.
Читайте также:
Меркурис: ВС РФ теперь могут бить по любым целям на территории Украины
В США высказались о ходе конфликта после одобрения помощи Киеву
«Провоцируют применить ядерное оружие»: Рогов высказался о помощи США Украине
Анастасия Чинкова