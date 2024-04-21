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Принятие Палатой представителей Конгресса США законопроекта о новом пакете военной помощи Украине не повлияет на ход конфликта. Об этом подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис написал в соцсети Х.
По его словам, такое решение принесёт много средств оборонно-промышленному комплексу и порадует конгрессменов, которые получат взносы на избирательную кампанию. При этом реальное положение в зоне конфликта не изменится.
Дэвис подчеркнул, что его тошнит от решения Конгресса, который не понимает, что эта «помощь» лишь усугубит ситуацию и обречёт украинцев на смерть.
Теперь киевским и американским властям будет трудно придумать оправдания в случае ухудшения ситуации на поле боя.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение о дополнительной помощи обогатит США и ещё больше разорит Украину.
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Анастасия Чинкова