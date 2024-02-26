«Отступать было уже некому»: Боец ВСУ рассказал об отступлении из Авдеевки

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Сдавший в плен ВС РФ украинский боец Дмитрий Дядчук рассказал о бегстве ВСУ из Авдеевки, ролик с его интервью публикует Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Начался штурм. Всех убили. Когда услышал стрельбу со стороны своего подразделения, забежал в дом и там ждал. У меня не было связи. Никакие пути отступления не были доведены. Я не знал, что делать. Пробыл в разрушенном здании семь дней, пока меня не обнаружили российские военнослужащие», — рассказал Дядчук.По его словам, Вооружённые силы Украины отступали из Авдеевки хаотично и неорганизованно, поскольку приказ об отходе украинских войск был отдан слишком поздно. Дядчук также отметил, что когда всё же вышел из своего укрытия, то увидел море трупов в украинской военной форме. Пленный боец убеждён, что если бы они получили возможность сдаться в плен России, то сделали бы это.
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