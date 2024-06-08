Глубоко эшелонированную систему ПВО создают в Херсонской области

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В Херсонской области создаётся глубоко эшелонированная система ПВО для защиты от ракетных атак. Об этом губернатор региона Владимир Сальдо сообщил в беседе с РИА Новости в рамках ПМЭФ-2024.
По его словам, данная конструкция создаётся таким способом, о котором украинские войска даже не догадываются. Они могут посчитать, что, увидев данный объект с помощью радиолокационных станций (РЛС), достигнут цели. Однако всё не так просто, поскольку эта система состоит сразу из нескольких слоёв, которые находятся не только на поверхности земли. Таким образом, ВСУ не поймут, откуда может быть нанесён удар по их ракетам.
Также Сальдо заявил, что применение нового типа ракет, которые поставляет Запад, не поможет украинским войскам. Чем больше на Украину поступает ракет Storm Shadow, ATACMS или HIMARS, тем больше теряется средств и возможностей борьбы с Россией.
Конечно для ВС РФ применение таких ракет противником создаёт дополнительные хлопоты и определённых тревоги, однако страна настроена решительно и никогда не отступит, добавил губернатор.
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Также Сальдо заявил, что применение нового типа ракет, которые поставляет Запад, не поможет украинским войскам. Чем больше на Украину поступает ракет Storm Shadow, ATACMS или HIMARS, тем больше теряется средств и возможностей борьбы с Россией.
Конечно для ВС РФ применение таких ракет противником создаёт дополнительные хлопоты и определённых тревоги, однако страна настроена решительно и никогда не отступит, добавил губернатор.
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Анастасия Чинкова