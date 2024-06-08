Зеленский сообщил Байдену тайные подробности с поля боя

Украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом в Париже попросил обсудить подробности с поля боя без прессы. Об этом говорится на сайте Белого дома.
В разговоре с Байденом Зеленский упомянул, что намерен поговорить об укреплении Харьковской области. Он также отметил, что имеются некоторые подробности с линии боевого соприкосновения, которые американскому президенту якобы необходимо лично услышать от предводителя киевского режима.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Штаты не планируют разрешать Украине наносить удары своим оружием по Москве и Кремлю. Он подчеркнул, что Вашингтон не санкционирует удары на 200 миль вглубь РФ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее президент США Джо Байден заявил, что Штаты не планируют разрешать Украине наносить удары своим оружием по Москве и Кремлю. Он подчеркнул, что Вашингтон не санкционирует удары на 200 миль вглубь РФ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова