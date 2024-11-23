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На ведущую роль Великобритании в украинском конфликте указала российский дипломат Мария Захарова. В своем Telegram-канале она опубликовала отрывок сентябрьских переговоров президента США Джо Байдена с британским премьером Киром Стармером. В нем Байден благодарит Стармера за «ведущую роль Соединенного королевства на этом фронте».
Кроме того, заокеанский лидер выражает уверенность в поражении российской стороны и победе Украины, а также говорит, что США будут помогать Британии в поддержке Киева.
Таким образом она ответила на идеи различных экспертов о том, что британская сторона не так уж сильно вовлечена в конфликт.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.
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«Гниль русофобская как раз и сосредоточена в складках скукуженной британской империи. А к тем, кто у нас этого «не замечает», есть вопросы», — написала официальный представитель МИД РФ.
Таким образом она ответила на идеи различных экспертов о том, что британская сторона не так уж сильно вовлечена в конфликт.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.
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Никита Кротов