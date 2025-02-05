«Год, конечно, шансов мало»: Иосиф Пригожин подтвердил пропажу зятя в зоне СВО

Иосиф Пригожин (Фото: соцсети)
Продюсер Иосиф Пригожин подтвердил, что муж его старшей дочери Данаи пропал без вести в зоне спецоперации.
5 февраля дочь Иосифа Пригожина Даная рассказала подписчикам, что ее муж уже более года числится пропавшим без вести в зоне проведения спецоперации.
Ранее девушка рассказывала, что супруг получил повестку во время частичной мобилизации. Однако у них только родился ребенок и служить родине мужчина не пошел. А в декабре 2023 года он ушел на СВО добровольцем. Теперь уже более года о нем нет никаких новостей.
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«Сын остался без отца, год, конечно, шансов мало. Мне известны некоторые обстоятельства, при которых он пропал, но пока не хочу об этом подробно говорить. С дочерью, конечно, мы общаемся, помогаю ей по возможности, но об этом лучше спросить ее», — прокомментировал 55-летний Иосиф в беседе со «СтарХитом».
Ранее девушка рассказывала, что супруг получил повестку во время частичной мобилизации. Однако у них только родился ребенок и служить родине мужчина не пошел. А в декабре 2023 года он ушел на СВО добровольцем. Теперь уже более года о нем нет никаких новостей.
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Элина Позднякова