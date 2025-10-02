«Головой об батарею»: Мачеха издевалась над падчерицей, пока отец был на СВО
Девочку из Петербурга поместили в приют из-за конфликта с мачехой
Девятилетняя Кира из Петербурга уже два месяца находится в приюте. Девочка попала туда после конфликта между её родственниками и официальной опекуншей — новой женой отца, Анжеликой. Отец Киры, Виталий Четвергов, ушел на СВО и пропал без вести, оформив ранее опеку над дочерью на свою супругу. Подробности сообщает РЕН ТВ.
Родственники девочки заявляют, что та жаловалась на побои и унижения со стороны мачехи.
«Бьёт учебником по голове, бьёт тапочком, вешалкой. Было такое, что головой об батарею она её била. Потом она её унижала морально, то есть, она ей говорила: «Ты попадешь в детдом, зачем ты вообще родилась?» Мы были в шоке», — рассказала тётя девочки.Опека потребовала от родни вернуть ребёнка законной опекунше. Но Кира отказалась, и её отправили в соцучреждение. Анжелика отрицает все обвинения, утверждая, что синяки у девочки — следствие школьных драк, а жалобы спровоцировали родственники, которые преследуют финансовые интересы. Тётя и Анжелика претендуют на усыновление ребёнка. Ожидается, что вопрос разрешится в суде.