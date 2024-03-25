В Ростовской области сбиты две ракеты С-200

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В небе над Ростовской областью система противовоздушной обороны сбила две ракеты С-200. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Около 15.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку переоборудованными для поражения наземных целей зенитными ракетами С-200 по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Таким образом, в небе над Ростовской областью средства ПВО сбили две зенитные управляемые ракеты С-200.
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Элина Позднякова