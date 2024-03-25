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В Ростовской области сбиты две ракеты С-200

Минобороны РФ: ПВО сбила две ракеты С-200 в Ростовской области
25 марта 2024, 16:29
Фото: iStock/typhoonski

Фото: iStock/typhoonski

В небе над Ростовской областью система противовоздушной обороны сбила две ракеты С-200. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Около 15.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку переоборудованными для поражения наземных целей зенитными ракетами С-200 по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Таким образом, в небе над Ростовской областью средства ПВО сбили две зенитные управляемые ракеты С-200.


20 марта Министерство обороны России заявило о перехвате украинской ракеты комплекса Patriot над Белгородской областью, а также ракеты комплекса С-200 над Курской областью. Там уточнили, что зенитная ракета С-200 была переоборудована для поражения наземных целей.

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#ракеты
#пво
#ракета
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Боррель: ЕС поддерживает Украину не из любви к народу, а ради своих интересов
26 марта 2024, 01:57

Фото: iStock/ artJazz

Евросоюз поддерживает Украину, преследуя собственные интересы, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью американскому телеканалу CNN.
«Дело не только в щедрости. Дело не в поддержке Украины потому, что мы любим украинский народ. Это в наших собственных интересах. И это также в интересах США в качестве глобального игрока», — сказал Боррель.

Брюссель не может позволить Москве «выиграть эту войну», потому что в этом случае интересам Европы, а также Соединенных Штатов будет нанесен весомый ущерб, констатировал европейский дипломат.

22 марта официальный представитель российского МИД Мария Захарова обратила внимание на то, что ЕС открыто заявляет украинцам, что их место не в Европе, а «на поле боя» против России.

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Глава СБУ Малюк: Покушение на Прилепина и убийство Татарского — это наша работа
«Страна»: СБУ призналась в убийстве военкора Татарского и покушении на Прилепина
26 марта 2024, 01:27

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк дал понять, что именно эта спецслужба стоит за покушением на писателя Захара Прилепина и главу луганского МВД Игоря Корнета, а также за убийствами экс-депутата Рады Ильи Кивы, военного Z-блогера Владлена Татарского и генпрокурора ЛНР Сергея Горенко. Об этом пишет украинское издание «Страна».
При этом, по словам Василия Малюка, СБУ официально не будет брать на себя ответственность за эти операции. Онако он дал понять, что это сделала именно Служба безопасности Украины.

В частности, Малюк сообщил следующие детали:

— экс-нардеп Верховной Рады Илья Кива был убит пулей калибром 9×19 мм, также был контрольный в голову;

— блогер Владлен Татарский убит бюстом, начиненным взрывчаткой. При этом, Малюк заявил, что Татарский ввел практику изнасилований украинских пленных. «Он ввел такую андеграундную, тюремную субкультуру, организовав изнасилования украинских пленных. За это он кармически ответил», - заявил Малюк.

— писатель Захар Прилепин взорвался в авто на противотанковой мине, остался жив, но «очень травмирован его таз, ноги»;

— генпрокурор ЛНР Сергей Горенко был ликвидирован в его же кабинете с помощью 800 грамм пластиковой взрывчатки, хотя официальное следствие долгое время считало, что причиной стала залетевшая в окно ракета. С помощью взрывчатки же «достали» и министра внутренних дел республики Игоря Корнета, когда тот зашел побриться. Он остался жив, но теперь имеет серьезную инвалидность.

Ранее издание «Укринформ» также сообщало, что за убийствами экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, военного корреспондента Владлена Татарского, а также покушением на других украинских и российских деятелей и политиков стоит Служба безопасности Украины. По данным издания, в СБУ подтвердили то, что сейчас операции по убийству врагов киевского режима являются одним из направлений работы спецслужбы. Помимо этого, источник «Укринформа» утверждает, что СБУ на протяжении долго времени «активно работала» на Запорожском и Херсонском направлениях против гражданского населения, которых авторы материала назвали «предателями и коллаборантами».

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#сбу
#убийство
#украина
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Во время удара по Одессе был поражен склад боеприпасов и место дислокации СБУ
26 марта 2024, 00:52

Фото: iStock/Victoria_Kotlyarchuk

Во время ракетного удара по Одессе в ночь на 25 марта Вооружённые силы России поразили крупный склад боеприпасов и место дислокации личного состава Службы безопасности Украины во время ракетного удара по Одессе. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Российские войска наносят точные, комбинированные удары по объектам противника на территории Украины. После перерыва в 44 дня, ВС РФ ударили по Киеву с использованием ракет. Было поражено несколько предприятий. Кроме того, в Харькове были поражены три городских подстанции, а также основные генерирующие станции в регионе. В настоящее время несколько городов остаются обесточенными.

Ранее Владимир Рогов заявил о прорыве ВС РФ обороны ВСУ в Запорожье северо-западнее села Вербовое.

Он уточнил, что на ореховском направлении наши войска продвинулись на два километра вглубь, заняв пять опорных пунктов противника. Также они наступают северо-западнее села Работино.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#одесса
#украина
#ракетный удар
#сбу
#запорожская область
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«Газель» с людьми загорелась из-за взрыва дрона-камикадзе на российской трассе
Гладков: дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль с людьми в Белгородском районе
25 марта 2024, 17:37

Фото: istockphoto / Distortion Media

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль «Газель» на трассе между поселком Октябрьский и селом Ясные Зори Белгородского района Белгородской области
О нападении сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

В публикации говорится, что в результате взрыва беспилотника автомобиль воспламенился. Водитель и пассажир не пострадали. На месте происшествия работают оперативные службы, которые тушат «Газель».

Ранее писали, что 24 марта, ПВО ликвидировлаи над Белгородом и Белгородским районом 22 снаряда реактивной системы залпового огня РСЗО Vampire. Гладков заявил, что в результате операции пострадали трое мужчин и женщина. Им незамедлительно оказали медицинскую помощь.

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#автомобиль
#происшествия
#Вячеслав Гладков
#всу
#дрон
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Во время обстрела ВСУ Каховки ранение получила четырёхлетняя девочка
25 марта 2024, 17:35

Фото: istockphoto/RamonCast

Артиллерия Вооружённых сил Украины обстреляла город Каховку в Херсонской области. В результате попадания ракеты в жилой дом ранение получила четырёхлетняя девочка.
Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо. В своём телеграм-канале губернатор написал, что ребёнок доставлен в медицинское учреждение и сейчас находится в реанимации.

По словам руководителя области, в результате взрыва уничтожен один из объектов торговли. Супермаркет и несколько магазинов, расположенных поблизости, получили повреждения. В зданиях выбиты стёкла и посечён фасад.

Ранее губернатор Херсонской области сообщал, что в результате обстрела ВСУ автозаправочной станции в Новой Маячке смертельные ранения получили два местных жителя.

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#губернатор
#супермаркет
#станции
#всу
#взрыв
#херсонская область
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Голубев: Силы ПВО в Ростовской области отразили ракетную атаку
25 марта 2024, 17:28

Фото: iStock/Zeferli

Над Ростовской областью сбили две ракеты С-200, об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем телеграм-канале.
Силы российского ПВО «отработали» в небе между Батайском и Новочеркасском, обломки ракет упали в поле, повреждений и пострадавших нет.

«Вражеская ракетная атака успешно отражена. По предварительным данным, обломки ракет упали в поле, повреждения объектов не зафиксировано. Пострадавших нет. Информация уточняется», — написал Голубев.
В Минобороны России подтвердили информацию, написав о ликвидации двух зенитных управляемых ракет С-200 над территорией Российской Федерации. Перед этим в соцсетях появилась информация о громких звуках в Ростовской области.

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«Снесен до центра Земли»: ВС РФ ударили ракетами по объекту в Киеве

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#ростов
#россия
#пво
#вс рф
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RT: Трофейную технику НАТО направляют на фронт для ВС РФ
25 марта 2024, 15:30

Фото: istockphoto.com/Evgeny555

Корреспондент RT сообщил, что трофейную натовскую технику, подбитую российскими войсками, ремонтируют и направляют на фронт для ВС России
Так, отмечается, что такими трофеями стали американский бронетранспортёр М113 и турецкий БТР Kirpi. Российские специалисты их уже изучили и сделали по ним необходимые выводы.

До этого отмечалось, что российские военные смогли отразить десять атак украинской армии на Авдеевском направлении. Как передают argumenti.ru со ссылкой на министерство обороны РФ, российским военным группировки войск «Центр» удалось занять более выгодные позиции на этом направлении.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российская армия порвала оборону украинских войск северо-западнее Вербового Запорожской области и продвинулись в этой области на два километра. Он уточнил, что это произошло это на Ореховском направлении.

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#военные
#армия
#специалисты
#вс рф
#вооружение
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«Снесен до центра Земли»: ВС РФ ударили ракетами по объекту СБУ в Киеве
Армия РФ уничтожила центр принятия решений СБУ в Киеве
25 марта 2024, 15:25

Фото: iStock/OLGA Zhukovskaya

В Киеве уничтожен центр принятия решений Службы безопасности Украины. Об этом сообщает «Херсонский вестник».
В описании к фото, опубликованном на портале, говорится, что объект «Снесен до центра Земли».

По какому именно зданию СБУ был нанесен удар неизвестно. В настоящее время власти страны не комментировали информацию об ударах.

Прежде стало известно, что ВС РФ атаковали украинскую столицу несколькими гиперзвуковыми ракетами типа «Циркон». По некоторым данным, целью удара было здание бывшего командования обороны Украины.

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#украина
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#вс рф
#удар
#сбу
#сво
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Сийярто: Венгрия не будет поставлять оружие Украине
25 марта 2024, 14:58

Фото: iStock/rarrarorro

Венгрия никогда не будет принимать участие ни в каких действиях, связанных с поставками оружия Украине, заявил глава МИД страны Петер Сийярто на радиостанции Kossuth, пишет ТАСС.
Министр рассказал, что Венгрия не намерена участвовать в финансовой и прочей помощи, направленной на обеспечение Украины вооружением.

«Чем больше оружия будет отправлено туда, тем дольше будет идти вооруженный конфликт, тем больше людей погибнет, тем больше риск разрушений и дальнейшего распространения военных действий», — пояснил глава МИД.
Сийярто призвал своих европейских коллег направить больше сил и средств на миротворчество, а не на обеспечение Украины оружием, тогда, по мнению министра, конфликт может быстрее прийти к своему финалу.

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#венгрия
#мид
#россия
#украина
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