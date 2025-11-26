Голубые каски: школьникам Химок рассказали о российских миротворцах

26 ноября 2025, 19:24

Школьникам Химок рассказали о российских миротворцах

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

25 ноября в школе «Перспектива» в Химках прошел урок мужества, посвященный Дню российского военного миротворца. Патриотическое мероприятие объединило учеников, их родителей, педагогов и почётных гостей.







Муниципальный депутат Ирина Спирина обратилась к участникам с приветственной речью.





«Такие уроки для школьников помогают сохранять историческую память и рассказывают о тех страницах нашей истории, которые не всегда подробно освещаются в учебниках. Миссия миротворца – особая, она требует не только мужества, но и дипломатии, выдержки, гуманизма. И наши дети должны знать об этом», — сказала она.





Гости узнали о значении памятной даты и о важной миссии российских миротворцев в различных конфликтных зонах по всему миру. Демонстрация кинохроники наглядно показала участие российских сил в поддержании международного мира и безопасности.



На мероприятии присутствовал почетный гость — ветеран боевых действий Александр Грошев, который поделился своими впечатлениями о текущей ситуации в зоне СВО. Грошев выразил благодарность школьникам, педагогам и родителям за их вклад в сбор гуманитарной помощи для военнослужащих, подчеркнув, что их поддержка играет ключевую роль в моральном и материальном обеспечении бойцов.







«Сегодня, пока наши бойцы защищают интересы страны в зоне СВО, мы здесь, в тылу, стараемся сделать всё возможное, чтобы им помочь. В Химках за время спецоперации уже собрали и передали на передовую более 600 тонн гуманитарных грузов. Наши волонтеры и просто неравнодушные жители шьют тёплую одежду, плетут маскировочные сети, помогают раненым. Это наш общий вклад в победу», — отметила муниципальный депутат Наталья Каныгина.





В Химках с прошлого года проводятся масштабные патриотические мероприятия, и урок мужества, посвященный Дню российского военного миротворца, стал одним из них. Муниципальный депутат Валентин Герасимов подчеркнул, что эти мероприятия направлены на объединение людей разных поколений вокруг общих ценностей: любви к Родине, родному городу, уважения к истории и культурному наследию страны.

