«Не щеки раздувать»: эксперт предположил цель визита директора ЦРУ в Москву
Обозреватель Вайнер: Директор ЦРУ привез в Москве некое предложение
У директора Центрального разведывательного управления США Джона Рэтклиффа есть две темы для обсуждения с российским правительством. Так считает политический обозреватель Грег Вайнер.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Москву прибыл директор ЦРУ США Джон Рэтклифф. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт подчеркнул, что приезд руководителей разведок или контрразведок — это всегда очень серьезно и конкретно.
«Они не приезжают просто так. Они не приезжают щеки раздувать. Они приезжают с очень конкретными предложениями, которые заранее проработаны. Они приезжают ставить точки над "i". Вероятно, у директора ЦРУ есть две темы для обсуждения — это Иран и Украина», — предположил Вайнер.
Он не исключил, что Рэтклифф привез в Москву какое-то предложение и выдвинет «некий обмен позиций по Ирану и Украине». Пока же официальную информацию о цели приезда в Кремле не сообщали.