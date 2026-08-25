«Не щеки раздувать»: эксперт предположил цель визита директора ЦРУ в Москву

25 августа 2026, 21:24

Обозреватель Вайнер: Директор ЦРУ привез в Москве некое предложение

Фото: iStock/pedrosala

У директора Центрального разведывательного управления США Джона Рэтклиффа есть две темы для обсуждения с российским правительством. Так считает политический обозреватель Грег Вайнер.





Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Москву прибыл директор ЦРУ США Джон Рэтклифф. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт подчеркнул, что приезд руководителей разведок или контрразведок — это всегда очень серьезно и конкретно.





«Они не приезжают просто так. Они не приезжают щеки раздувать. Они приезжают с очень конкретными предложениями, которые заранее проработаны. Они приезжают ставить точки над "i". Вероятно, у директора ЦРУ есть две темы для обсуждения — это Иран и Украина», — предположил Вайнер.