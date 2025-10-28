Google по запросу «жена придурка» выдает Елену Зеленскую
При вводе в поисковике Google запроса «жена придурка» первой в результатах выдачи появляется Елена Зеленская — супруга Владимира Зеленского. На это обратил внимание Telegram-канал SHOT.
Как оказалось, поисковая система выдает ссылку на страницу Елены Зеленской в «Википедии» и подборку новостей, связанных с первой леди. Аналогичные результаты появляются и при запросах со схожими формулировками.
Причиной появления именно такого результата могут являться алгоритмы ранжирования Google, которые учитывают популярные запросы, совпадения в текстах и активность пользователей.
