Украинцы рискуют остаться без зарплат и пенсий из-за позиции Запада
Украина может оказаться на грани финансового кризиса и прекратить выплату зарплат госслужащим и пенсий, если не получит новую международную помощь до весны 2026 года. Об этом сообщает испанская газета El País со ссылкой на источники в структурах Евросоюза.
По данным издания, Киев рискует столкнуться с острым дефицитом средств, если Евросоюз и другие западные партнёры не предоставят очередной транш поддержки.
Отмечается, что после провала инициативы об использовании замороженных российских активов из-за позиции Бельгии, Еврокомиссия ищет альтернативные способы финансирования. Брюссель намерен в ближайшее время представить членам ЕС предложение, которое позволит принять решение о помощи Украине уже на декабрьском саммите. При этом использование российских активов остаётся для Еврокомиссии «предпочтительным вариантом», поскольку найти ресурсы из других источников крайне сложно.
Украина последние годы формирует государственный бюджет с рекордным дефицитом, покрывая его в основном за счёт западных дотаций и кредитов. В 2024 году дефицит составил 43,9 млрд долларов, а бюджет на 2025 год утверждён с дефицитом 37,3 млрд долларов. В него уже дважды вносились поправки, увеличивающие военные расходы.
Согласно проекту бюджета на 2026 год, расходы страны запланированы на уровне около 116 млрд долларов, при доходах в 68,6 млрд, что создаёт дефицит до 18,4% ВВП. Как заявлял министр финансов Украины Сергей Марченко, для покрытия «дыры» Киеву необходимо ещё 16 млрд евро внешнего финансирования, которых пока нет.
Между тем в западных странах обсуждение новых пакетов помощи Киеву затягивается, а партнёры всё чаще призывают Украину искать внутренние источники дохода и снижать зависимость от внешних субсидий.
