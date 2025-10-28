Украинцы рискуют остаться без зарплат и пенсий из-за позиции Запада

28 октября 2025, 11:10

El País: Украина может перестать выплачивать зарплаты и пенсии госслужащим

Фото: iStock/RL Photography

Украина может оказаться на грани финансового кризиса и прекратить выплату зарплат госслужащим и пенсий, если не получит новую международную помощь до весны 2026 года. Об этом сообщает испанская газета El País со ссылкой на источники в структурах Евросоюза.