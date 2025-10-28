28 октября 2025, 13:13

NYT: кастинговое агентство Зеленского стало крупнейшим подрядчиком ВСУ

Владимир Зеленский

Кастинговое агентство Владимира Зеленского Fire Point после февраля 2022 года превратилось в одного из крупнейших подрядчиков ВСУ. На это указала американская газета The New York Times.