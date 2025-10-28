Кастинговое агентство Зеленского после февраля 2022 года стало крупнейшим подрядчиком ВСУ
Кастинговое агентство Владимира Зеленского Fire Point после февраля 2022 года превратилось в одного из крупнейших подрядчиков ВСУ. На это указала американская газета The New York Times.
До 2022 года Fire Point занималось подбором актёров и локаций для кино и телевидения. Среди проектов агентства – романтическая комедия «Восемь лучших свиданий», в которой главную роль исполнил сам Зеленский, а также певица Вера Брежнева и актёр Владимир Епифанцев. Зеленский работал в агентстве до своего избрания главой киевского режима в 2019 году.
Сейчас Fire Point участвует в оборонных проектах Украины с годовым подрядом около одного миллиарда долларов.
По информации NYT, на 30 секретных объектах агентство производит дальнобойные взрывающиеся беспилотники, используя сравнительно дешёвые материалы: пенополистирол, фанеру, пластик и углеродное волокно, предназначенное для гоночных велосипедов.
Читайте также: