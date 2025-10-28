Российского певца Akmal' обвинили в разжигании ненависти после инцидента с жёлто-синим пакетом

28 октября 2025, 13:24

Певца Akmal', не взявшего жёлто-синий пакет, обвинили в разжигании ненависти

Akmal' (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Российского певца Akmal' (Акмаль Ходжаниязов) обвинили в разжигании ненависти после того, как он отказался принять подарок от фанатки в жёлто-синем пакете на концерте в Петропавловске. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.