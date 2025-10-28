Российского певца Akmal' обвинили в разжигании ненависти после инцидента с жёлто-синим пакетом
Российского певца Akmal' (Акмаль Ходжаниязов) обвинили в разжигании ненависти после того, как он отказался принять подарок от фанатки в жёлто-синем пакете на концерте в Петропавловске. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошёл в минувший четверг. Девушка передала подарок артисту прямо на сцене. Akmal' принял подарок, но вернул пакет, пошутив, что ему не нравятся цвета. Зал отреагировал смехом, и концерт продолжился без происшествий.
Однако после выступления в соцсетях разгорелся скандал: часть пользователей обвинила певца в разжигании ненависти, другие заступились за него. В итоге оставшиеся пять концертов в Казахстане отменили – один в Усть-Каменогорске и по два в Костанае и Павлодаре. В двух последних городах концерты планировались как дополнительные из-за аншлагов на первых выступлениях.
21-летний Akmal' открыто поддерживает Россию. На одном из концертов он записал видеопривет для мужа своей поклонницы, который сейчас служит в зоне СВО.
