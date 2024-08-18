«Горит превосходно»: кадры уничтожения военной техники ВСУ под Курском

Видео из телеграм-канала Апти Алаудинова
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов показал кадры уничтожения иностранной военной техники ВСУ в районе Суджи в Курской области. Соответствующее видео он разместил в своем телеграм-канале.
На кадрах видно, как дрон догоняет технику врага в открытом поле, после чего происходит взрыв и в небо поднимается густой столб дыма. На следующем видео беспилотник выцеливает противника, спрятавшего боевую машину за жилыми домами. От мощного удара образуется облако дыма, а домашние птицы в испуге разбегаются в стороны.
«Все, что вылезает из кустов в районе Суджи, уничтожается незамедлительно. Иностранная военная техника горит превосходно», — написал Алаудинов.Читайте также:
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