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Боевики ВСУ удивились высокому качеству дорог и порядку в России. Об этом заявил сенатор от республики Крым Сергей Цеков в беседе с NEWS.ru. Асфальт в Курской области оказался в разы лучше, чем в граничащей с ней Сумской, отметил он.
По его словам, украинцы долго слушали ложь пропаганды о воровстве россиянами электрочайников, унитазов и асфальта, однако нападение ВСУ на Курскую область показало, что им все это время лагли.
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обратил внимание на реакцию участников телепередачи на телеканале LCI, которых смутило видео с боевиками ВСУ в касках нацистских войск СС. Об этом написал в своих соцсетях.
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«Они видят, что в России порядок, что та Европа, в которую Украина стремится, находится не на Западе, а на Востоке. Вполне возможно, это тоже стало причиной участившейся сдачи в плен бойцов ВСУ», — заявил Цеков.
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обратил внимание на реакцию участников телепередачи на телеканале LCI, которых смутило видео с боевиками ВСУ в касках нацистских войск СС. Об этом написал в своих соцсетях.
«Потрясающее признание! И правда, это не очень хорошо для служб по связям НАТО, когда люди могут видеть правду!», — отметил он.
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Данил Пономарев