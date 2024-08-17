ВСУ поразились качеству дорог в России после атаки на Курскую область

Боевики ВСУ удивились высокому качеству дорог и порядку в России. Об этом заявил сенатор от республики Крым Сергей Цеков в беседе с NEWS.ru. Асфальт в Курской области оказался в разы лучше, чем в граничащей с ней Сумской, отметил он.