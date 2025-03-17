Город Ейск в Краснодарском край подвергся массовой атаке украинских БПЛА

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Город Ейск в Краснодарском крае подвергся массовой атаке украинских беспилотников. Об этом сообщает Shot.
«Украинские БПЛА пытаются массово атаковать Краснодарский край — жители Ейска и ближайших районов сообщают о взрывах и работе ПВО», — пишут в telegram-канале.
Местные жители услышали взрывы около 23:00 по московскому времени районе Ейска и над Азовским морем. В общей сложности сообщается о более чем 10 хлопках. По предварительным данным, уже уничтожено несколько целей в небе. Пожары и разрушения не зафиксированы. Официальные источники пока никак не комментировали происшествие.
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Иван Мусатов