В Минобороны РФ сообщили об уничтоженных украинских БПЛА над тремя регионами

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Почти за два часа над Волгоградской, Тульской и Ростовской областями сбито шесть украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Шестнадцатого марта текущего года с 20.25 до 22.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов: три БПЛА — над территорией Волгоградской области, два БПЛА – над территорией Ростовской области и один БПЛА – над территорией Тульской области», — рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось о загоревшейся кровле автовокзала из-за сбитого украинского беспилотника в Курской области. Инцидент произошел в городе Железногорске, где также известно о возгорании гаража.
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