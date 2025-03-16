Власти Тульской области объявили опасность атаки дронов

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Опасность атаки дронов объявлена в Тульской области, проинформировали в министерстве региональной безопасности.
«Опасность атаки БПЛА на территории Тульской области! Будьте бдительны», — сказано в публикации министерства в Telegram-канале.Помимо этого, в МЧС России сообщили об опасности атаки беспилотников в Тамбовской области.
«Воздушная тревога» — опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС)», — гласит ведомственная рассылка в приложении.
Перед этим журналисты Telegram-канала Mash писали о том, что украинские неонацисты атакуют Железногорск на курском направлении с использованием, предположительно, дронов. В Минобороны РФ данные не подтверждали.
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